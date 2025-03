Bahia leva virada e sai em desvantagem na semifinal do Estadual

O Bahia saiu em desvantagem na primeira disputa da semifinal do Campeonato Baiano. Em casa, a equipe de Rogério Ceni levou a virada do Jacuipense por 2 a 1, com Nicolás Acevedo marcando para os mandantes.

Com o resultado, o Bahia chega em desvantagem no jogo de volta na disputa pela vaga na final. O vencedor irá enfrentar Vitória ou Atlético-BA pelo título da competição.

O Bahia volta a jogar ainda nesta quinta-feira contra o Boston River, do Uruguai, pelo primeiro jogo da última rodada da Pré-Libertadores. Já o Jacuipense só retorna aos gramados no próximo sábado, para a segunda partida do Estadual, ainda sem um horário definido.

O jogo

Com a equipe mista, o Bahia impôs o ritmo da partida desde o início, dificultando a saída do Jacuipense do campo de defesa. Mas, os donos da casa tiveram dificuldades para conseguir transformar esse domínio em chances reais de gol. Assim, só abriram o placar aos 34 minutos, com o uruguaio Acevedo acertando um chute de fora da área.

No segundo tempo, logo com dois minutos, Alison Daniel entrou no intervalo e igualou o placar para os visitantes. O Bahia sentiu o gol e, com desatenção da defesa, não conseguiu impedir a virada do Jacuipense com Vinícius Amaral aos dez minutos.

Gradualmente, a equipe de Ceni recuperou o domínio, mas desperdiçava as oportunidades criadas, ou via o goleiro Marcelo Pereira defender todos os chutes. O Jacuipense ainda perdeu a chance de marcar o terceiro no último minuto, em um contra-ataque sem a defesa adversária. E, mesmo jogando na Arena Fonte Nova e com o apoio da sua torcida, o Bahia terminou a partida em desvantagem para garantir uma vaga na final do Estadual.