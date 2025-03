Autor de dois gols, Estêvão vê Palmeiras resiliente e celebra vaga na semi do Paulista: "Muito feliz"

O Palmeiras venceu o São Bernardo na noite deste sábado, por 3 a 0, em jogo único das quartas de final do Campeonato Paulista, no Estádio 1° de Maio, em São Bernardo do Campo. Autor de dois golaços, Estêvão foi decisivo para a partida.

A Cria da Academia disputa seu último Paulistão pelo Verdão antes de sua despedida da equipe. O atleta se junta ao Chelsea depois da disputa do Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho. Estêvão falou sobre a alegria de ajudar o Verdão a avançar de fase e citou gratidão ao contar como aproveita a contagem regressiva antes de ir à Inglaterra.

"Fico muito feliz por estar ajudando o Palmeiras a avançar de fase. Acho que fomos muito resilientes, viemos de uma classificação difícil, mas agora conseguimos uma vitória muito importante diante de um time difícil. Vamos avançar na semifinal e se Deus quiser avançar à final", disse à Cazé TV.

"A sensação é de retribuir tudo o que o Palmeiras me deu e posso fazer isso dentro de campo. Tento me esforçar a cada jogo. Às vezes não dá em um, mas dá no outro, ajudando a equipe, correndo, fazendo gol, dando assistências. Fico muito feliz. Essa gratidão que tenho pelo Palmeiras e dou meu máximo dentro de campo", seguiu.

A semifinal está marcada para acontecer no próximo final de semana. O Verdão é o primeiro classificado e aguarda o resultado dos outros dois jogos para conhecer os adversários da semi. Corinthians e Mirassol, Santos e Red Bull Bragantino, além de São Paulo e Novorizontino decidem as outras vagas.