Atacante leva 'voadora' na cabeça e sai de campo de maca na Copa da Inglaterra

A partida entre Crystal Palace e Milwall, neste sábado, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, foi marcada por um lance extremamente violento por parte do goleiro do Milwall, logo nos primeiros minutos de jogo, em Londres.

O arqueiro Liam Roberts saiu do gol com a perna levantada para afastar a bola que sobraria para o atacante francês Mateta, do Crystal Palace, na entrada da área, e acabou acertando uma "voadora" na cabeça do adversário.

Mateta teve que deixar o gramado de maca e com uma máscara de oxigênio, enquanto Roberts rec e Miebeu cartão vermelho (depois de o árbitro consultar o VAR). Com a exclusão do jogador, Eddie Nketiah entrou em campo para atuar no gol do Milwall.

Crystal Palace e Milwall são movidos por uma rivalidade histórica já que os dois clubes são de Londres. O ambiente pesado marcou o confronto desde o apito inicial. Os jogadores trocaram provocações e o juiz teve trabalho para conduzir a partida.

O Crystal Palace venceu a partida por 3 a 1 e se classificou para as quartas de final da Copa da Inglaterra. Aston Villa e Preston são as outras duas equipes já classificadas à próxima fase do torneio.