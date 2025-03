Atacante do Mirassol projeta quartas de final do Paulista contra o Corinthians: "Mostramos nossa força"

Neste domingo, oentra em campo na Neo Química Arena para encarar onas quartas de final do Campeonato Paulista . A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

O atacante Negueba, que já marcou dois gols e deu uma assistência na competição, falou sobre a expectativa para o confronto decisivo contra o time alvinegro.

"Sabemos da dificuldade que teremos pela frente e esse será um dos jogos mais importantes da competição. O Corinthians é uma equipe muito qualificada, ainda mais jogando em casa e com o apoio da sua torcida, mas estamos preparados, viemos trabalhando forte ao longo da competição e mostramos nossa força para chegar até aqui", destacou.

O atacante aproveitou para ressaltar a importância de manter o foco e executar bem o plano de jogo para buscar a classificação.

"Temos que entrar concentrados e seguir a estratégia para alcançarmos nosso objetivo. Sabemos do nosso potencial e agora é colocar tudo em prática para buscar a nossa vaga na semifinal", completou.

O Mirassol encerrou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo A, com 16 pontos. O Corinthians foi o líder, com 27.