Arrascaeta comemora marca de 300 jogos pelo Flamengo: "Uma honra por vestir essa camisa"

O clássico com o Vasco, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, foi especial para Arrascaeta. Ele completou 300 jogos com a camisa do Flamengo. E o Rubro-Negro ampliou a vantagem sobre o rival com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

"Parabenizar o time pelo jogo que fez. Poderíamos ter feito, talvez, mais algum gol. O gramado é diferente do que a gente habitualmente joga. Depois, só gratidão, alegria, felicidade, uma honra por vestir essa camisa e completar 300 jogos e por tudo que a gente vem conquistando até aqui. E ainda tem muita coisa pela frente. Eu vim preparado da melhor forma para esse ano, um ano que a gente tem muita coisa para conquistar. Feliz por esse momento e parabenizar, como falei, o time pelo jogo de hoje", afirmou o uruguaio, ao Premiere.

Arrascaeta chegou ao Flamengo em 2019 e já está na história do clube. Ele e Bruno Henrique são os jogadores com mais títulos pelo Rubro-Negro: 14. Eles têm duas Copas Libertadores (2019 e 2022), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas (2020, 2021 e 2025), uma Recopa Sul-Americana (2020) e quatro Campeonatos Cariocas (2019, 2020, 2021 e 2024).

Neste sábado, assim como o time, Arrascaeta subiu de produção na etapa final. Ele acertou a trave após tentar um gol olímpico. O Fla venceu com um gol de Bruno Henrique.

Com a vitória deste sábado, o Flamengo ampliou a vantagem sobre o Vasco na semifinal do Carioca. Agora, o Rubro-Negro pode até perder por um gol de diferença que avança para a final. O jogo de volta será no sábado, às 17h45 (de Brasília), no Maracanã.