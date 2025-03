Após boa estreia como titular, Wendell mira sequência no São Paulo

Wendell, lateral esquerdo do São Paulo, realizou sua primeira partida como titular no último domingo, na vitória por 3 a 1 diante do São Bernardo. O recém-chegado participou ativamente da construção ofensiva do Tricolor e distribuiu uma assistência para André Silva balançar as redes.

Com uma boa mostra de desempenho físico e tático no São Paulo de Zubeldía, Wendell, agora, tem como objetivo conseguir uma sequência na titularidade da equipe.

Além do passe para gol, Wendell criou uma grande chance, acertou um cruzamento, concluiu três desarmes e ganhou quatro de oito duelo disputados no chão. Os dados foram retirados da plataforma Sofascore.

Wendell disputa vaga no setor com o argentino Enzo Díaz. O jogador foi contratado por empréstimo junto ao River Plate e conquistou o técnico Luis Zubeldía, se adaptando bem ao futebol brasileiro e correspondendo prontamente com boas atuações.

Wendell, entretanto, é uma contratação do presidente do São Paulo, Julio Casares, que iniciou a aproximação ao jogador ainda na Copa América do ano passado, nos EUA, em que foi chefe da delegação da Seleção Brasileira, e o lateral esquerdo, à época no Porto, foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para disputar o torneio.

Antes da partida no 11 inicial diante do São Bernardo, Wendell havia participado de 15 minutos do confronto contra a Ponte Preta. Ele entrou na segunda etapa, justamente na vaga de Enzo Díaz. A partida em questão acabou 2 a 1 para a Macaca, em pleno Morumbis.

Pelas quartas de final do Paulista, o São Paulo pega o Novorizontino. O jogo acontece na próxima segunda-feira (3), no Morumbis, a partir das 20h (de Brasília). Enzo Díaz, poupado na última rodada, treinou normalmente e está à disposição de Zubeldía. Agora, o comandante do Tricolor deverá escolher entre os atletas.