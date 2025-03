Angileri é acolhido por 'gringos' do Corinthians e se surpreende com atitude de Memphis nos bastidores

O lateral esquerdo Fabrizio Angileri foi oficialmente apresentado como jogador do Corinthians nesta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. Primeiro e único reforço do clube para esta temporada, o argentino, que estava no Getafe, da Espanha, já foi acolhido pelos outros 'gringos' do elenco.

O Timão, no momento, conta com oito estrangeiros no plantel, sem contar com o ala. Além do compatriota Rodrigo Garro, há também os equatorianos Félix Torres e Diego Palacios, o venezuelano José Martínez, o paraguaio Ángel Romero, o espanhol Héctor Hernández, o holandês Memphis Depay e o peruano André Carrillo.

Recém-chegado, Angileri já se sente em casa e contou com a ajuda de alguns estrangeiros para se enturmar com os novos companheiros. Ele elogiou o plantel alvinegro e valorizou a competitividade interna.

"Sou uma pessoa que vem disputar uma posição. Sou um a mais a brigar, a decisão [sobre quem jogará] será do técnico. É um grupo muito bom, me fizeram sentir em casa. Isso é importante. Tanto Romero como Carrillo e Garro foram os primeiros a se aproximarem e me incluírem no grupo. Contente por ter sido recebido da melhor forma", afirmou o jogador.

"É um plantel grande, vamos necessitar de todos. É importante que Ramón e Emiliano em conheçam, isso foi muito importante para minha vida. Sou agradecido pela confiança que depositaram em mim. Os melhores vão jogar e tenho que estar no melhor nível possível", acrescentou.

Fabrizio se surpreendeu com uma atitude de Memphis Depay nos bastidores. Eles já se enfrentaram no futebol espanhol, mas ainda não se conheciam. O argentino disse que o holandês foi um dos primeiros a lhe cumprimentar e a dar boas-vindas.

"Já nos enfrentamos em duas ocasiões. Eu no Getafe e ele no Atlético de Madrid. Me surpreendeu quando o encontrei no primeiro dia, me cumprimentou da melhor forma, senti um carinho muito grande. Foi o primeiro a me cumprimentar", contou.

Não foi só o camisa 10 que impressionou Angileri. Ele já marcou presença na Neo Química Arena na partida contra a Universidad Central-VEN, pela Libertadores, na última quarta-feira, e ficou encantado com a Fiel.

"A torcida é muito linda. Há tempos não via um ambiente tão acalorado. Os companheiros me contaram que a torcida apoia toda partida, comprovei isso no jogo da Libertadores. É um grande clube. Todos os jogos são 40 ou 45 mil pessoas no estádio, isso não é normal. Isso motivo o jogador. Quero desfrutar desse espetáculo", finalizou.

Angileri é conhecido por sua versatilidade. Ele se define como um atleta de "potência" e "aguerrido". Além disso, o argentino se coloca à disposição até para atuar como zagueiro.

"Sou um jogador que não negocio atitude, sempre fui aguerrido. Não gosto de perder, essa mentalidade vou carregar sempre. Um clube como o Corinthians exige isso. Sou um jogador forte na hora de disputa, rápido, potente. Também tenho um bom jogo aéreo. Minhas melhores virtudes sempre foram as disputas e a velocidade", declarou.

"Ao decorrer dos anos, aprendi a jogar em outras posições. Há muito competitividade, isso requer muito de mim. Posso desempenhar como lateral por esquerdo, mas já joguei de zagueiro na Espanha. É uma posição que eu gosto", acrescentou.

Angileri rescindiu seu contrato com o Getafe, da Espanha, para assinar com o Corinthians até o final deste ano. Ele, portanto, chega sem custos. Sua multa rescisória para o futebol nacional é de R$ 300 milhões e 100 milhões de euros (R$ 606 milhões) para transferências internacionais.

O ala já foi registrado no BID e inscrito no Campeonato Paulista. A tendência, entretanto, é que o argentino não seja opção para Ramón Díaz neste domingo, quando a equipe encara o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Paulistão. Isso porque o jogador está há nove meses sem atuar e precisará retomar o ritmo antes de ser relacionado.

A Conmebol, por sua vez, não permite novas inscrições durante a fase preliminar da Libertadores. Sendo assim, o atleta não irá a campo no duelo com o Barcelona de Guayaquil, pela terceira etapa da competição. Ele só poderá atuar no torneio se o Corinthians se classificar para a fase de grupos.

O jogador foi revelado nas categorias de base do Godoy Cruz, da Argentina, mas foi no River Plate que fez sucesso no país. Pelo clube de Buenos Aires, o lateral disputou 68 jogos, marcou quatro gols e distribuiu 13 assistências.

Em julho de 2022, o argentino se transferiu para o Getafe, que disputa o Campeonato Espanhol. Contudo, não conseguiu repetir o mesmo desempenho no futebol europeu e jogou somente 27 partidas nas últimas duas temporadas, sem contribuir para gols.

Angileri chega ao Corinthians para disputar posição com Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios. Até o momento, nenhum dos três se firmou como titular. Agora, a comissão técnica alvinegra ganha mais uma opção para o setor.