Abel valoriza coletivo do Palmeiras e exalta atuação contra o São Bernardo: "Fizemos parecer fácil"

O Palmeiras venceu o São Bernardo sem grandes sustos, por 3 a 0, neste sábado, e avançou à semifinal do Campeonato Paulista pela 12ª vez consecutiva. Estêvão e Flaco López balançaram a rede para o Verdão, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. O técnico Abel Ferreira exaltou o espírito coletivo da equipe e o desempenho na partida.

"Acho que fizemos um jogo que seria difícil, parecer fácil. Parece que foi fácil, agora. Primeiro, dar os parabéns pela excelente campanha que fez o São Bernardo dentro do nosso grupo, o que nos dificultou e muito. Sabíamos que é uma equipe experiente, espada, agressiva, fez um Paulistão espetacular, acabou em segundo lugar na classificação geral. Dentro do jogo coletivo que fizemos, tivemos o Estêvão em seu melhor nível, em duas, três finalizações fez dois grandes gols, poderia ter feio outro, aliás", declarou.

Estêvão abriu o placar com um golaço, aos 16 do primeiro tempo. Depois, na etapa complementar fez o segundo em um chute cruzado pela direita, sem chance para o goleiro. A Cria da Academia até chegou a marcar o terceiro, mas foi anulado por impedimento. Flaco López, aos 12 da etapa final fechou o placar.

"Vocês gostam muito de falar da parte individual. Ela, quando se insere no espírito coletivo da equipe. Vocês viram ele dando um carrinho para ajudar o Rocha defender. Por isso, pagaram 60 milhões (de euros) por ele. É o que diz o Guardiola: 'sou tão bom quanto tão bons são os jogadores que estão comigo'. Sou felizardo por ter o Estêvão e desfrutar dele, como disse, e depois quem sabe num lado qualquer ter a oportunidade ser treinador dele", seguiu.

O Palmeiras agora aguarda seu adversário da semifinal. Ainda decidem vaga outros seis clubes. Corinthians x Mirassol, Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo, enquanto São Paulo e Novorizontino duelam na segunda-feira.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira elogiou a força da torcida que esteve presente como visitante no 1° de Maio. O Verdão agora terá mais uma semana livre para se preparar para o duelo decisivo da semifinal, que deve acontecer no Allianz Parque.

"O torcedor é a alma do clube. Quando está doente, o clube e os jogadores sentem. Parecia que estava jogando em casa, isso empurra a equipe. Ajuda, é o 12° jogador. É o todos somos um, quanto mais unidos e temidos. Em relação ao meu trabalho, não mudou nada. A única coisa que mudou foi em função de tudo o que estavam falando, eu ter que abrir os olhos para não se deixarem enganar. Disse várias vezes: sabemos onde estamos e que sabemos para onde ir. Não consigo dar certeza que vamos ganhar. Nem o Guardiola faz, nem o Ancelotti", declarou.

"Não conheço uma equipe que ganhe sempre. O que conheço são clubes que estão unidos e quando estão juntos comissão técnica, jogadores, diretoria e torcedores, que são as quatro pernas de uma cadeira, estão reunidas as condições para competirmos por qualquer competição. Quando falta uma, a cadeira fica meio... Estamos todos sendo influenciados. Não preciso dizer a um palmeirense o que é ser um palmeirense. Sou há cinco anos e eles a vida toda. Peço que acreditem, nos empurre, estejam conosco. Se vamos ganhar, não sei, mas podem ter certeza que fazemos de tudo para ganhar", finalizou.