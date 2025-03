Abel pede apoio da torcida e garante que não mudou treinos do Palmeiras após susto na 1ª fase

Depois de correr sério risco de eliminação ainda na fase de grupos do Paulistão, o Palmeiras mostrou força neste sábado e aplicou 3 a 0 no São Bernardo. Ao fim da partida, Abel Ferreira foi questionado sobre uma possível mudança no esquema de trabalho do time, que teria gerado a reação nas quartas de final do Estadual. O técnico, porém, negou qualquer alteração em seus treinos.

"O que aconteceu foi que fizemos um jogo difícil parecer fácil", disse Abel, entre elogios ao time do São Bernardo. "E tivemos o Estêvão em seu melhor nível. Em duas ou três finalizações, fez dois gols. Poderia até ter feito outro. Vocês (jornalistas) gostam muito de falar da parte individual. Quando ela se insere no espírito coletivo da equipe... Vocês viram ele até dar um carrinho para ajudar o Marcos Rocha a defender. Foi por isso que pagaram por ele 60 ou 70 milhões (de euros por ele)."

O treinador português repetiu diversas vezes ao longo da entrevista coletiva que não fez nenhuma mudança na preparação da equipe para o jogo deste sábado. "Em relação ao meu trabalho, não mudou rigorosamente nada. Não alterou absolutamente nada, mantivemos nosso foco e compromisso. Temos muito a trabalhar, temos todos muito para melhorar."

Abel também repetiu o pedido de apoio da torcida, que, na sua avaliação, estaria sendo influenciada negativamente pela imprensa. "O torcedor do Palmeiras é que nem o treinador. São chatos e bons. E nos obrigam a andar para a frente. O problema é o nosso torcedor se deixar influenciar pelo que vocês (jornalistas) dizem. E não acreditam naquilo que a gente trabalha. Precisamos lembrá-los de desfrutar e apoiar a equipe em todos os momentos. Precisamos que o torcedor nos apoiem e não nos critiquem", declarou.

O técnico alviverde também comentou sobre a chegada de Vitor Roque, reforço oficializado nesta semana. E pediu cautela com o atacante. "Estamos a falar de um jovem, que acabou de completar 20 anos. Não é o nome ou o valor que custa. É um jovem que precisa do Palmeiras e o Palmeiras precisa dele também. Decidiu voltar ao futebol brasileiro, a um clube brasileiro, que vai oferecer todas as condições. Será uma parceria. Vamos ajudá-lo."

Em tom de brincadeira, Abel disse que já conversou com o reforço e o provocou sobre o gol que Vitor Roque marcou em favor do Athletico-PR na semifinal da Copa Libertadores de 2022. O time paranaense acabou eliminando a equipe paulista naquela edição do torneio sul-americano.

"A única coisa que falei com ele que tenho na cabeça é que nos tirou de uma final de Libertadores. Esta atravessado com ele aqui (faz gesto com a mão sobre o pescoço). Mas todo mundo vai ajudar. Foi um esforço muito grande que a Leila Pereira fez. Foram negociações muito bem conduzidas pelo Anderson barros e várias vezes vos disse isso aqui,. Sabemos onde estamos e para onde queremos ir. ÀS vezes as negociações não são fáceis. São duras, precisa insistir e persistir", destacou.