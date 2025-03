Abel celebra acordos do Palmeiras na Europa e dispara indireta ao mercado

Abel Ferreira não escapou do assunto mercado da bola após o Palmeiras ter feito "parecer fácil" a classificação à semi do Paulistão, com atuação de gala de Estêvão. O técnico português destacou os negócios do clube com gigantes da Europa, tando vendendo quanto comprando, e mandou alfinetadas a rivais do futebol brasileiro.

É um orgulho estar em um time que negocia com Chelsea, Manchester City, Real Madrid e Barcelona. Isso significa que eles acreditam e confiam no trabalho do Palmeiras. Ao contrário de clubes brasileiros, que não conseguimos negociar, nos devem dinheiro e muitas vezes não querem negociar jogadores conosco.

Fizemos um jogo que seria difícil parecer fácil. Parece que é fácil agora. Dentro do jogo coletivo que fizemos, tivemos Estêvão em seu melhor nível. Foi por isso que pagaram 70 milhões [de euros] por ele.

Abel Ferreira, em coletiva.

O que aconteceu

Abel não citou nomes, mas cutucou outros clubes brasileiros pela postura com o Palmeiras no mercado nacional. O Alviverde foi atrás de jogadores que atuam no futebol brasileiro na última janela, como o caso de Canobbio, mas as tratativas com o Athletico-PR emperrou.

O treinador, por outro lado, exaltou o Atlético-MG, com quem fez duas negociações. Além da operação da compra de Paulinho, que envolveu Gabriel Menino e Patrick, o clube alinhou a venda de Rony e a troca de Caio Paulista pelo zagueiro Bruno Fuchs.

Ele também falou sobre a chegada de Vitor Roque, atacante de 20 anos que era do Barcelona. O ex-Athletico fez o caminho inverso após Endrick, Vitor Reis e Estêvão terem sido negociados com Real Madrid, City e Chelsea, respectivamente.

O que mais Abel disse

Chegada de Vitor Roque: "Jogadores com esta qualidade não é preciso perguntar a opinião do treinador, tem que ver se consegue ter caixa, até porque o próprio mercado dita esse valor. É um jogador que tem características diferentes de Flaco e Thalys. É rápido, de profundidade, de apoio, apesar de não ser tão grande também segura a bola, é forte. Provamos na pele o que é capaz de fazer.

Reencontro com Estêvão no futuro? "Sou um felizardo por ter Estêvão e desfrutar dele até o meio do ano e quem sabe num lado qualquer se tiver oportunidade de ser treinador dele".

Inflação para o Palmeiras: "O Palmeiras bateu recorde de tudo, títulos, parte financeira, Avanti... Um jogador que custa 10 milhões para o Palmeiras é 20 mi. É injusto tem equipes que se reforçam e depois não pagam a ninguém, não é fair play financeiro, não é justo para a competição. (...) A inflação e a compra para o Palmeiras aumentou, todos sabem das vendas que fizemos, do crescimento que fizemos, da responsabilidade do palmeiras de cumprir seus compromissos".

Deuses do futebol no Paulistão: "Só estamos aqui hoje porque ganhamos do Mirassol e os deus es do futebol fizeram a Ponte perder em casa para o Bragantino, porque se tivesse ganhado estaríamos em casa e ouvindo vocês a buzinar."