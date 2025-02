Zubeldía faz trabalho 11 x 11, e São Paulo avança para pegar o Novorizontino

O São Paulo seguiu o cronograma de treinamentos e, nesta sexta-feira, avançou na preparação para enfrentar o Novorizontino. O jogo acontece na próxima segunda-feira (3), no Morumbis, a partir das 20h (de Brasília).

No treinamento desta manhã, no CT da Barra Funda, os atletas são-paulinos iniciaram com exercícios de mobilidade, fundamentos técnicos, posse de bola e circuito de agilidade.

Após as primeiras atividades, a fim de realizar ajustes táticos no São Paulo, o treinador Luis Zubeldía promoveu um trabalho de 11 x 11, usando toda a extensão do gramado do CT.

O elenco do São Paulo conta com mais dois treinamentos, que serão realizados neste final de semana, antes do duelo por uma vaga na semifinal do Paulistão.

No último domingo, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo visitou o São Bernardo no Estádio 1º de Maio, venceu por 3 a 1 e garantiu a primeira posição do grupo C, com 19 pontos. A equipe também encerrou uma sequência de cinco partidas sem vencer na competição.

?? Sexta-feira de trabalho e ajustes visando nosso compromisso pelo Paulistão! #VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/hceNtvKDnj ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 28, 2025

Para o confronto das quartas de final, Zubeldía poderá contar normalmente com Alisson e Enzo Díaz. Ambos foram poupados na última rodada do Paulista, voltaram a integrar os trabalhos com bola nesta quarta e ficam à disposição do treinador argentino.

Em contrapartida, devem seguir como desfalques (além de Luiz Gustavo) o zagueiro Ruan (lesão na posterior da coxa esquerda), o goleiro Young (torção no pé direito) e o meia Rodriguinho (dores no joelho esquerdo).