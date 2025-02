Yuri Alberto na seleção? 'Tem 10 atacantes melhores', dispara Vitão

Uma das novidades da pré-lista da seleção brasileira para os próximos jogos nas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo, Yuri Alberto não tem chances de ser convocado, afirmou Vitor Guedes, na Live do Clube, nesta sexta (28).

Além de Yuri Alberto, o goleiro Hugo Souza é o outro jogador do Corinthians na lista. Já Memphis está na pré-lista da seleção da Holanda.

Não dá para o Yuri Alberto. Tem uns 10 atacantes melhores. [...] O melhor centroavante está machucado, o Pedro, e ele é inferior aos que jogam lá fora. Tem Vini Jr, Rodrygo, Raphinha. Na posição que ele joga não dá. [...] Ele não tem nível para jogar na seleção brasileira, ainda mais na posição de atacante, que é onde tem mais jogador.

Vitor Guedes

Corinthians: Ramón Díaz parou no tempo? 'Parece o Luxemburgo', diz Vitão

Ramón Díaz já foi um grande treinador, mas, assim como Vanderlei Luxemburgo, não se adaptou a algumas mudanças do futebol, analisou Vitor Guedes.

O Ramón Díaz me lembra muito o Luxemburgo. O Luxemburgo foi disparado o melhor treinador brasileiro dos anos 1990, como o Ramón Díaz foi disparado o melhor técnico argentino dos anos 1990. Foram técnicos acima da média, campeões. [...] E pararam um pouco no tempo: na questão tática e no futebol de hoje.

Vitor Guedes

