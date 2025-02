Wanderson deixa o Inter e chega a Belo Horizonte para fechar com o Cruzeiro

Na manhã desta sexta-feira, o atacante Wanderson desembarcou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, para fechar sua ida ao Cruzeiro. O jogador chega ao Cabuloso após defender o Internacional por três anos.

O atleta de 30 anos destacou a felicidade em chegar ao Cruzeiro e explicou por que decidiu deixar o Colorado.

"Estou muito feliz, espero poder começar logo, em breve. Conhecer todos os companheiros, comissão técnica e todas as pessoas que ali trabalham para poder me adaptar rápido aqui. Espero poder começar logo nessa nova etapa da minha vida, de estar jogando por um grande clube como o Cruzeiro. Vou me dedicar ao máximo para conquistar grandes coisas", disse o atacante.

"Aconteceu tudo muito rápido. A gente sabia que tinha apenas um dia a mais. Claro que a gente entende o lado do Inter, mas era uma negociação boa para os dois lados, tanto para o Inter quanto para o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro me apresentou o projeto, eu não pensei duas vezes", explicou.

Wanderson chega para reforçar um setor carente no elenco cruzeirense, que conta com poucas opções para os lados do ataque. Ele afirmou que pode jogar na direita e na esquerda.

"Eles me falaram que é uma posição que está um pouco carente. Eu venho para ajudar. Jogo tanto pela esquerda como pela direita. Espero poder ajudar da melhor forma, trazendo um bom futebol", finalizou.

O atacante foi peça importante do Inter nos últimos anos. Ao todo, o jogador somou 21 gols e 19 assistências em 145 aparições pelo clube gaúcho. Na atual temporada, foram nove jogos, sendo sete como titular, com um tento.

Além do Colorado, Wanderson também acumula passagens por Krasnodar, da Rússia, RB Salzburg, da Áustria, Getafe, da Espanha, e Lierse e Beerschot, da Bélgica.