Volante Pepê se despede do Grêmio e é aguardado em Salvador para ser anunciado pelo Vitória

O volante Pepê realizou nesta sexta-feira seu último treino com a camisa do Grêmio, no CT Luiz Carvalho. O jogador de 27 anos aproveitou a atividade para se despedir dos companheiros de equipe, que compartilharam nas redes sociais mensagens de adeus ao atleta. A caminho do Vitória, o meio-campista aguarda apenas os últimos trâmites para ser anunciado oficialmente pelo clube baiano.

A negociação entre as partes já está concretizada, mas os valores da transferência não foram divulgados. Fora dos planos do técnico Gustavo Quinteros, Pepê perdeu ainda mais espaço no elenco gremista após as contratações dos volantes Gustavo Cuéllar, ex-Al-Shabab, e Camilo Reijers, que atuava no futebol russo.

Revelado pelo Flamengo, Pepê integrou o elenco rubro-negro campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019, mas teve poucas oportunidades na equipe principal. Em busca de mais minutos, foi emprestado ao Portimonense, de Portugal, antes de retornar ao Brasil e ser negociado com o Cuiabá, onde viveu grande fase entre 2021 e 2022. O desempenho chamou atenção do Grêmio, que investiu R$ 8 milhões na sua contratação em 2023. Na temporada passada, ele disputou 48 partidas, o maior número de jogos de sua carreira em um ano.

O Vitória, seu novo destino, é o clube da Série A que mais contratou nesta temporada. O clube já anunciou reforços para diversas posições, incluindo nomes como os volantes Val Santos, Ronald, Baralhas e Thiaguinho, além dos atacantes Wellington Rato e Lucas Braga. A diretoria rubro-negra segue ativa no mercado, reforçando o elenco para a disputa da elite do futebol brasileiro.

A aproximação entre Grêmio e Vitória nesta temporada tem sido evidente. Além da negociação por Pepê, o time gaúcho já havia contratado dois jogadores que estavam no clube baiano: o zagueiro Wagner Leonardo e o lateral-esquerdo Lucas Esteves. As movimentações entre as duas equipes demonstram uma relação comercial ativa e de interesse mútuo.

Enquanto reformula seu elenco nos bastidores, o Grêmio foca dentro de campo na disputa da semifinal do Campeonato Gaúcho. O time tricolor enfrenta o Juventude neste sábado, às 16h30, no estádio Alfredo Jaconi. No jogo de ida, venceu por 2 a 1 e chega com vantagem para garantir uma vaga na final da competição estadual.