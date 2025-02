Saída de Vitor Roque faz técnico do Betis perder a paciência

A saída de Vitor Roque incomodou o técnico Manuel Pellegrini. Embora não tenha se alongado ao comentar a transferência do centroavante para o Palmeiras, o comandante do Betis reclamou do alto número de saídas no decorrer desta temporada.

Vitor Roque não treinou hoje porque sua transferência para o Palmeiras está finalizada. [...] Não tenho maiores comentários [sobre a saída de Vitor Roque]. Se foram 18 jogadores nesta temporada, por diversos motivos. Com o elenco que temos, vamos tentar chegar o mais longe possível. Manuel Pellegrini, técnico do Bétis

? Pellegrini lo confirma: "El traspaso de Vitor Roque al Palmeiras está hecho" pic.twitter.com/vmTmk5oM6s ? Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 28, 2025

O que aconteceu

Ao contrário do que disse Pellegrini, Vitor Roque é a 21ª saída do Betis ao longo da temporada 2024/25, e a quinta desta janela. O levantamento é o portal Transfermarkt.

O Betis vendeu 11 atletas, emprestou seis e ainda viu dois anunciarem aposentadoria. Para fechar a lista, Guido Rodríguez e Juan Miranda deixaram o clube espanhol à custo zero.

Ao todo, o Betis arrecadou — somando a venda de Vitor Roque — 166,25 milhões de euros (aproximadamente R$1 bilhão). A operação para a transferência do brasileiro para o Palmeiras foi fechada em 25,5 milhões de euros (R$ 155 milhões), com outros 5 milhões de euros em bônus.

Apesar da reclamação de Pellegrini, o clube espanhol concordou com a liberação antecipada de Vitor Roque, que estava emprestado e pertence ao Barcelona. O Betis poderia contar com Vitor Roque até o meio deste ano, quando se encerra a temporada europeia.

O centroavante perdeu espaço no time espanhol, acertou com o Palmeiras e viaja para o Brasil nesta sexta-feira. Ele fará exames médicos ainda nesta sexta, em Sevilha, na Espanha .

As saídas do Betis na temporada 2024/25

Vendas

Chadi Riaz (zagueiro) - Crystal Palace (ING)

Germán Pezzella - River Plate (ARG)

Abner (lateral esquerdo) - Lyon (FRA)

Nabil Fekir (meia) - Al-Jazira (EAU)

Assane Diao (atacante) - Como (ITA)

Rodri Sánchez (atacante) - Al-Arabi (QAT)

Ayoze Pérez (atacante) - Villarreal (ESP)

Willian José (atacante) - Spartak Moscou (RUS)

Rober González (atacante) - Nijmegen (HOL)

Juan Cruz (atacante) - Leganés (ESP)

Vitor Roque (atacante) - Palmeiras

Empréstimo

Rui Silva (goleiro) - Sporting (POR)

Ricardo Visus (zagueiro) - Almere City ( HOL )

(zagueiro) - City ( ) Borja Iglesias (atacante) - Celta de Vigo (ESP)

Juanmi (atacante) - Getafe (ESP)

Álex Collado (atacante) - Al-Kholood (KSA)

Iker Losada (atacante) - Celta de Vigo (ESP)

Aposentadoria

Claudio Bravo (goleiro)

Sokratis Papastathopoulos (zagueiro)

Saída sem custos