Vitor Roque é regularizado no BID, inscrito no Paulista e pode estrear pelo Palmeiras

Nesta sexta-feira, através das redes sociais, o Palmeiras anunciou a contratação de Vitor Roque junto ao Barcelona. O vínculo assinado entre o atacante e o clube paulista é válido até dezembro de 2029. Após ser anunciado, o atleta foi regularizado no BID da CBF, inscrito no Campeonato Paulista e poderá estrear pelo Verdão já neste sábado.

Foto: Reprodução

Formado nas categorias de base do América-MG e do Cruzeiro, o jogador de 20 anos retorna ao futebol brasileiro após passagem apagada pela Europa. Ele passou por Barcelona e Real Betis, da Espanha, sem grande destaque.

No entanto, para o torcedor alviverde, fica a lembrança de sua passagem pelo Athletico-PR, pelo qual foi contratado em 2022. Em duas temporadas no Furacão, o atacante marcou 28 gols e registrou 10 assistências em 81 jogos.

A chegada de Vitor Roque cumpre a estratégia do Palmeiras em reforçar o elenco para o Mundial de Clubes. O Verdão também contratou para o ataque o veloz Paulinho, ex-Atlético-MG, que ainda não estreou em função de uma contusão.

Em 2025, a direção alviverde também reforçou o elenco com o atacante Facundo Torres, o meio-campista Emiliano Martínez e os zagueiros Micael e Bruno Fuchs. Os dois defensores também foram inscritos no Paulista pelo Alviverde nesta sexta e podem estrear.

Com seus três novos contratados à disposição, o Palmeiras retorna aos gramados neste sábado, às 20h30 (de Brasília), quando visita o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, em duelo válido pelas quartas de final do Estadual.