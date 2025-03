Vice-líder Flamengo supera Pato e emenda quarto triunfo seguido no NBB

Nesta sexta-feira, pelo NBB, o Flamengo recebeu o Pato no Tijuca Tênis Clube e venceu por 91 a 81.

Com o resultado positivo, o Rubro-Negro emendou o quarto triunfo seguido na competição. Assim, chegou a 43 pontos e 79,2% de aproveitamento, na vice-liderança. O dono da ponta é o Minas, com 44 somados e 83,3% de aproveitamento. O time bateu o Fortaleza, também nesta noite, pelo placar de 92 a 86.

O Flamengo retorna às quadras na próxima segunda-feira, quando visita o União Corinthians, no Ginásio Poliesportivo Arnão, pelo NBB. A partida está marcada para às 19h30 (de Brasília). Também pela competição nacional, o Pato duela com o Brasília no próximo dia 14 (sexta-feira), às 19h30, no Ginásio Panela de Pressão.

O jogo

O Flamengo foi superior ao adversário desde o início do primeiro quarto. O time, que chegou a abrir dez pontos de vantagem, fechou pelo placar de 19 a 12.

A equipe carioca não parou e repetiu a boa postura no segundo quarto. Com oito cestas de três, nove acertos de dois pontos e três lances livres convertidos, o time carioca aumentou a vantagem para 12 de diferença, vencendo por 46 a 34.

No terceiro quarto, apesar da baixa porcentagem de arremessos convertidos (43,8), o adversário foi inferior no quesito (34,8) e foi novamente superado, desta vez por 25 a 22, e 71 a 56 no geral.

Até que no último quarto, o Pato conseguiu vencer o Flamengo por 25 a 20. No entanto, não foi o suficiente para igualar o marcador. Assim, o time carioca terminou com 91 pontos, contra 81 do adversário.