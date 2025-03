Vasco x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir à semifinal do Carioca

As semifinais do Campeonato Carioca vão começar na tarde deste sábado, no Rio de Janeiro. O primeiro confronto terá os arquirrivais Vasco e Flamengo frente à frente no estádio Nilton Santos. O jogo de ida da disputa por uma vaga na final do Estadual está marcado para as 17h45 (de Brasília).

Onde assistir: A partida deste sábado terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta) , SporTV (TV fechada) , Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

O Flamengo, campeão da Taça Guanabara, fase classificatória do Estadual, terá a vantagem do empate no resultado agregado. O segundo jogo será disputado no sábado seguinte (8), no Maracanã.

A equipe rubro-negra terminou a primeira fase com números bem superiores aos do adversário e entra nas semifinais como favorito. O Fla somou 23 pontos em 11 jogos, com 69% de aproveitamento (sete vitórias, dois empates e duas derrotas). O time marcou 25 gols e sofreu apenas cinco. O Vasco, por sua vez, fechou a fase de classificação em quarto lugar com 17 pontos, quatro triunfos, cinco empates e duas derrotas. O time de Fábio Carille anotou 13 tentos e foi vazado nove vezes.

Mandante no primeiro jogo, o Vasco optou por não jogar no Maracanã e escolheu o Nilton Santos, o que causou polêmica entra as equipes por conta da atual campanha de vários jogadores contra os gramados sintéticos, que contou, inclusive, com apoio de atletas do Cruzmaltino.

O retrospecto, entretanto, não é favorável ao Vasco em qualquer condição. São oito partidas consecutivas sem vitórias sobre o rival, com seis triunfos do Fla e dois empates. No Niltão, os números também não são bons, já que as duas equipes já se enfrentaram no estádio em 13 ocasiões, com seis vitórias rubro-negras e somente duas vascaínas.

Flamengo e Vasco disputaram as semifinais do Carioca em 2023 e 2022, com o Rubro-Negro vencendo os quatro jogos disputados.

Para tentar surpreender o rival, o Cruzmaltino pode ter o atacante Nuno Moreira entre os titulares. O atleta português é um dos três reforços que chegaram ao clube nos últimos dias e está cotado para os 11 iniciais. Outros dois atacantes, o argentino Benjamín Garré e o angolano Loide Augusto estão regularizados, mas devem ficar como opções no banco.

Desfalque certo na equipe de Fábio Carille é o meia Paulinho, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Outros ausentes são Adson, David e Estrella, todos entregues ao departamento médico.

No Flamengo, Filipe Luis tem uma grande quantidade de jogadores lesionados. Além de Pedro e Viña, que se recuperam de cirurgias no joelho, o treinador não poderá contar com Michael e Everton Cebolinha, com problemas musculares. O zagueiro Danilo também não será relacionado por conta do manejo de carga realizado pela comissão técnica. Por último, o zagueiro Cleiton está suspenso. Já Alex Sandro, Juninho e Ayrton Lucas vêm treinando com o grupo, mas são dúvidas para o primeiro jogo das semifinais.

FICHA TÉCNICA



VASCO X FLAMENGO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 1º de março de 2025



Hora: 17h45 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Hugo Filemon Soares Pinto



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Matheus Carvalho ou Jair) e Philippe Coutinho, Rayan, Vegetti e Nuno Moreira



Técnico: Fábio Carille

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo (De la Cruz), Gonzalo Plata e Bruno Henrique



Técnico: Filipe Luis