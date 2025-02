Time feminino do Santos disputa jogo-treino contra o São Paulo no CT Rei Pelé

Na manhã desta sexta-feira, o time feminino do Santos disputou um jogo-treino contra o São Paulo, no CT Rei Pelé, em Santos (SP). A atividade faz parte do planejamento da pré-temporada da equipe das Sereias da Vila, já que as competições oficiais terão início somente no mês de abril.

O placar do jogo-treino não foi divulgado oficialmente por nenhuma das duas equipes.

Para o jogo-treino, o técnico Caio Couto mandou a campo um time com a seguinte escalação: Karen Hipólito; Barbara Cuzzuol, Ana Alice, Rafa Martins e Larissa Vasconcelos; Nath, Rafa Andrade e Suzane Pires; Analuyza, Ketlen e Laryh.

Com o objetivo de fazer novos testes, Caio Couto promoveu diversas mudanças ao longo do jogo-treino. Entraram as atletas Lívia Mathias, Ingryd Avancini, Raissa Calheiros, Leandra, Julia, Marussi, Samara, Ana Barboza, Carol Baiana e Nathane.

Nesta temporada, o Santos feminino viverá uma realidade um pouco diferente da qual está acostumado. No fim do ano passado, a equipe foi rebaixada e, neste 2025, disputará a Série A2 do Campeonato Brasileiro. O torneio está previsto para acontecer de 14 de maio a 19 de novembro.

Além da Série A2 do Brasileirão feminino, as Sereias da Vila também disputarão outras duas competições neste ano: o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. O retorno deste último torneio ao calendário oficial do futebol feminino foi oficializado pela CBF em janeiro deste ano.

Já o São Paulo estará na briga por cinco competições pela primeira vez. O Tricolor disputa a Série A1 do Brasileirão, a Supercopa Feminina, o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Conmebol Libertadores. Na última quinta-feira, o time apresentou, no Morumbis, seu elenco completo para a temporada.