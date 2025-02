Textor se diz chocado com protestos no Botafogo e detona 'mensagem de ódio'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)

Dono da SAF do Botafogo, John Textor se disse "chocado" com alguns protestos que viu contra ele na noite de ontem (27), no duelo com o Racing, da Argentina, no Nilton Santos, e classificou como "patético" as mensagens de ódio que vem recebendo.

O empresário assegurou ainda que não houve ordem da diretoria para reprimir manifestantes. Uma confusão aconteceu na arquibancada quando seguranças do estádio e policias militares tentaram impedir que faixas de protesto fossem abertas.

Eu não sabia desses protestos, não vi as faixas. Vou falar com os nossos seguranças para assegurar que eles não suprimam fisicamente esse tipo de faixa e de protesto. Estou bem chocado com alguns protestos, porque são muito pessoais. Acho, realmente, patético que eu esteja recebendo mensagens de ódio. E estou. Há uma porcentagem de todos nós na humanidade que fica emocionado, fica extrema. Mas isso não me afeta, eu não me importo. Eu me importo com as pessoas. Fizemos coisas boas para esse clube, confio nisso. Não quero suprimir essa emoção, mas é uma via de mão dupla.

"Se as pessoas não ficassem tão irritadas, eu diria que é cômico. É decepcionante, é patético, torna-se pessoal. Vi pessoas, na noite passada, incluindo mulheres e crianças, olhando para mim e dando sinais de mão terríveis. Eu sei que a maioria dos fãs apoia o que estamos fazendo nesse projeto. Você nunca pode alcançar o perfeito em termos de apoio. E a minoria raivosa sempre será a minoria raivosa. Nunca pediria aos nossos seguranças para suprimir isso", completou.

O que aconteceu

Textor vem sofrendo pressão da torcida do Botafogo. O time ficou sem técnico por mais de 50 dias e, neste período, perdeu dois títulos — foi vice na Supercopa do Brasil, em derrota para o Flamengo, e da Recopa Sul-Americana, em duelo com o Racing.

Algumas faixas foram abertas na arquibancada com os dizeres: '2 meses sem técnico' e 'planejamento de m...'. Imagens nas redes sociais mostram que o protesto foi reprimido com violência.

O empresário apresentou Renato Paiva como novo técnico alvinegro na tarde de hoje (28). O português foi anunciado ainda na noite de ontem (27), após a partida contra o Racing.