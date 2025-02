Textor é uma figura inconfiável e arrogante, diz Juca: 'Um Trumpzinho'

John Textor mostrou ser um dirigente "inconfiável e arrogante" após mais um fracasso do Botafogo neste início de temporada, disse o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

O dono do Botafogo se revoltou com o vice da Recopa Sul-Americana para o Racing, da Argentina, no estádio Nilton Santos, e inclusive arremessou a medalha de prata para a torcida.

Para falar do Textor, primeiro precisamos lembrar que ele fez um acordo com o STJD e vai pagar R$ 1 milhão para não ser suspenso por mais de um ano por causa das bazófias que cometeu contra a arbitragem da CBF. Sabemos todos que a arbitragem no Brasil é horrorosa, mas para dizer que ela é desonesta, precisamos ter provas. Está claro que ele não tinha prova alguma, tanto que fez esse acordo meio sigiloso, mas que a gente precisa falar. Tudo que ele disse, jogou fora ao topar esse acordo com o rabo entre as pernas.

De resto, revelou-se mal-educado e antiesportista ao fazer o que fez com a medalha. Eu, por uma questão de olhar para o ano passado, dou a ele o direito de achar que vai repetir o que conseguiu no ano passado -- começou muito mal e terminou muito bem. Tomara que seja isso para o torcedor botafoguense, mas que esse cidadão é inconfiável, isso está evidente.

Juca Kfouri

Na visão do colunista, Textor dá sinais que realmente está mais preocupado com o Lyon (que faz parte da sua holding de clubes) do que com o Botafogo — como, aliás, afirmou o torcedor que pegou a medalha atirada pelo empresário norte-americano.

Que aparentemente a preocupação dele é muito mais o Lyon do que o Botafogo, me parece claro.