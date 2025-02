Textor diz que está tentando mudar a "cultura perdedora" do Botafogo

O novo treinador do Botafogo, Renato Paiva, foi apresentado oficialmente em coletiva de imprensa. Antes de passar a palavra para o técnico, Jonh Textor, dono da SAF do Glorioso, concedeu uma breve entrevista nesta sexta-feira e disparou contra os protestos da torcida.

"Estou chocado com alguns protestos, porque eles chegam a ser bastante pessoais. Eu acho que é realmente patético que eu esteja recebendo mensagens de ódio. Isso não me afeta, eu não ligo. Obviamente, nós fizemos coisas boas por este clube. Se as pessoas não se sentissem tão irritadas, eu diria que é cômico. É decepcionante, é patético, vira uma coisa pessoal. Tinha gente ontem (quinta-feira), mulheres e crianças fazendo sinais horríveis com as mãos para mim", disse o americano.

Os protestos dos torcedores se devem às vendas dos principais jogadores do time na última temporada, além da demora para contratar um novo técnico. O Botafogo também já perdeu três títulos em menos de três meses, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca.

"A torcida pensa assim: nós acabamos de ganhar a Libertadores e o Brasileirão, mas temos que bater o Flamengo e o Vasco. Aí algum idiota em São Paulo diz que nosso clube está caindo e nossa torcida acredita. Parem com isso! Eu estou tentando mudar a cultura do Botafogo, de uma cultura perdedora para uma vencedora. A carta que recebi da Torcida Jovem é parte de uma cultura perdedora. Nós somos, até novembro e dezembro de 2025, os atuais campeões sul-americanos e brasileiros. Se os rivais tiram sarro, lembrem-se de que somos nós que estamos segurando a taça", disparou.

Ao final da coletiva do novo treinador, Textor pediu que colocassem as taças da Libertadores e do Brasileirão na mesa e disparou:

"Não tenham vergonha. Vocês estão no topo da montanha e não será uma pré-temporada que irá nos tirar do topo da montanha".

O Botafogo volta a campo apenas no final de março, quando estreia no Brasileirão diante do Palmeiras.