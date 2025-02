Textor defende planejamento no Botafogo e cita 2024: 'Estamos adiantados'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Mais de 50 dias depois, o técnico do Botafogo foi confirmado. E por mais que já tenham ficado pelo caminho Supercopa, Carioca e Recopa, John Textor defende o planejamento para montagem do time na temporada.

Depois de perder mais um título e anunciar Renato Paiva como treinador, o dono da SAF recorreu a uma comparação com 2024. Artur Jorge, campeão brasileiro e da Libertadores, chegou em 5 de abril.

"Como você sabe, eu levei muito tempo no ano passado para contratar Artur Jorge. Ele começou a semana que a temporada começou", disse Textor, que explicou o processo de entrevistas até chegar ao nome de Paiva:

Então, tive muitos treinadores que queriam vir pelo dinheiro, queriam vir pela celebridade, queriam treinar um campeão. Eu precisava encontrar alguém que estivesse pronto para treinar e jogar do nosso jeito e, no final das contas, encontrei o cara. Francamente, antes de encontrá-lo em 2024. Então, estamos adiantados.

Ignorando a pressão. "Eu não sou um presidente de um clube associativo. Eu não tenho que concorrer à reeleição. Eu não apoio uma temporada de 11 meses. Estou fazendo um investimento significativo em nossos atletas. Eu não vou queimá-los da maneira que as nossas entidades gostariam de queimá-los. Então, é lamentável - agora que somos campeões sul-americanos e somos o atual campeão brasileiro - que meu método de preparação nos deixa despreparados para jogos e copas como a desta noite. Eu não sei se vou me ajustar a isso. Mas se ganharmos a Libertadores todos os anos pelo resto de nossas vidas, talvez eu tenha que me ajustar a isso".

O estilo do time. "Ainda somos um programa jovem e ainda estamos construindo e tivemos que dizer adeus a um grupo de grandes homens que podem ter jogado muito bem para nós, mas podem não ser aquele perfil ideal: inteligente, técnico, rápido. O jeito Botafogo que aspiramos jogar é inteligente, técnico, rápido".

Quem é o campeão? "Eu vou lembrar a vocês, já disse isso: somos os atuais campeões da América do Sul e do Brasil até o fim de novembro. Nossa temporada na Libertadores começa no meio de março. Estaremos prontos. Deixem a pipoca de vocês pronta porque nós estaremos prontos".

O que mais Textor disse

Você se arrepende de ter levado mais de 50 dias para fechar com o treinador?

"Vamos falar sobre história. Torcedores do Botafogo são bons de história. Fomos horríveis no Carioca. Lutamos para ficar em quinto. Eu estava tentando montar o elenco enquanto estava procurando um técnico. Isso parece familiar? Parece com 2025, não parece? Se fizemos isso do nosso jeito, do meu jeito, e terminamos tendo o melhor ano em 120 anos, por que mudaria? Uma coisa que eu aprendi nas últimas três semanas é que fomos capazes de mudar o desespero da nossa torcida para ambição. Nossa torcida agora espera campeonatos".

O que você viu em Renato Paiva?

"Engraçado, eu realmente não ouvi o nome dele. Eu vi os vídeos dele, é como eu acho treinadores".

Influência no Benfica

"Todo mundo sabe que eu passei muito tempo com amigos do Benfica. A Eagle Football ganhou esse nome não por causa do Crystal Palace, mas do tempo que eu pensei que iria comprar uma parte do Benfica. Eu amo a academia, os treinadores, o jeito que podemos aplicar a estrutura e disciplina daquele estilo no Botafogo".

Estilo de jogo

"Se queremos jogar rápido, a velocidade precisa ser estruturada, com jogadores que entendem suas posições, que sabem onde os companheiros estão. Sentir a posição é tudo. Se souber onde os companheiros estão, não leva tempo para tomar decisões, a bola move mais rápido. Inteligente, técnico e rápido. Isso que eu gosto nesse treinador".

Tempo na base

"Eu também gosto que ele (Paiva) passou 15 anos na base. Teve várias oportunidades de subir e não quis. Nós medimos quantitativamente confiança na juventude, e é isso o que precisamos construir aqui. Já montamos um time campeão sul-americano. Então, contratamos um treinador que não é apenas muito qualificado para treinar, mas que conhece o Brasil. Eu gostei do que ele fez no Bahia, em termos da forma como ele treinou o Bahia. Mas passar 15 anos na base porque confia nos jovens e quer desenvolver os jovens... Ele é o técnico certo para nós, é o técnico certo para esse projeto".