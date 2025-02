Técnico do Betis confirma saída de Vitor Roque para o Palmeiras

O Palmeiras está próximo de oficializar a contratação do atacante Vitor Roque. O Verdão corre para fechar os detalhes burocráticos no último dia da janela de transferências. O atleta nem sequer treinou com o elenco do Betis nesta sexta-feira.

Técnico do time de Sevilha, Manuel Pelegrini falou sobre a decisão de tirar o atleta da movimentação. O treinador teve a confirmação do desfecho da negociação somente nesta sexta-feira.

"O Vitor Roque não treinou hoje (sexta) porque sua transferência para o Palmeiras parece que está fechada. Ontem (quinta) não se tinha a informação confirmada, então ele treinou", disse em entrevista coletiva.

Pelegrini evitou polêmicas ao abordar a perda de mais uma opção no elenco do Betis. "Não tenho mais comentários, 18 jogadores saíram, não comentei sobre nenhum deles. Com esse elenco, tentaremos chegar o mais alto possível",

Na Europa, Vitor Roque não teve a evolução esperada, mas Pelegrini acredita que ele vinha com um desenvolvimento normal para um atleta jovem. "Não aconteceu nada, ele tem 19 anos, estava somente tendo os primeiros meses na Europa. Ele jogou muito aqui, progrediu, melhorando coisas diferentes. Pessoalmente, o Vitor estava na progressão lógica", opinou o treinador.