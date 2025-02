Técnico do Botafogo teve bate-boca com jornalista em 1ª passagem pelo BR

Renato Paiva encerrou a saga do Botafogo por um técnico e inicia sua segunda passagem pelo futebol brasileiro. O português comandou o Bahia em 2023, com direito a bate-boca com jornalista após vitória sobre o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Paiva rebateu críticas antigas do radialista Jailson Baraúna e o clima esquentou. Baraúna fez a primeira pergunta da coletiva, mas o técnico comentou as críticas do jornalista após o triunfo do Bahia sobre o América-MG, por 3 a 1, que aconteceu duas rodadas antes.

Eu pensei que você fosse pôr-se em pé e me apontar o dedo, me chamar de covarde e malcriado como fez. Mas você só faz isso longe. Aqui não faz. [...] Eu vou te dizer. Malcriado, ninguém nunca me chamou, só você. Porque eu não insultei ninguém e não faltei com respeito. Segundo, covarde? Se eu fosse covarde, já tinha ido embora. E estou falando para o radialista, não estou falando para o homem. O homem é outra coisa, como você diz. E se eu fosse covarde, já tinha ido embora e não falava na sua cara, porque você fala no seu showzinho quando está sozinho. Renato Paiva, então técnico do Bahia

Achei sua atitude covarde, sim. Em vez de falar sobre o que eu falei na TV, depois responda a pergunta da coletiva. Eu venho na coletiva lhe perguntar; no programa, no canal de Youtube, aonde eu quiser, eu falo o que eu penso. Jailson Baraúna, radialista

Renato Paiva comandou o Bahia entre janeiro e setembro de 2023 e conquistou o Estadual. O Tricolor, porém, teve uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro e brigou contra o rebaixamento. O Bahia, já sob o comando de Rogério Ceni, escapou da Série B ao terminar na 16ª colocação.

Veja todo o bate-boca

Radialista: "Falar desse jogo, em que a equipe se mostrou regular do início ao fim em todos os departamentos".

Paiva: "Pensei que você ia se pôr em pé e apontar o dedo, pensei que ia fazer isso".

Radialista: "Cada coisa é uma coisa. Eu só posso perguntar na coletiva sobre o jogo".

Paiva: "Eu pensei que você fosse pôr-se em pé e me apontar o dedo, me chamar de covarde e malcriado como fez. Mas você só faz isso longe. Aqui não faz".

Radialista: "Naquele dia você foi".

Paiva: "Eu vou te dizer. Malcriado, ninguém nunca me chamou, só você. Porque eu não insultei ninguém e não faltei com respeito. Segundo, covarde? Se eu fosse covarde, já tinha ido embora. E estou falando para o radialista, não estou falando para o homem. O homem é outra coisa, como você diz. E se eu fosse covarde, já tinha ido embora e não falava na sua cara, porque você fala no seu showzinho quando está sozinho".

Radialista: "Achei sua atitude covarde, sim. Em vez de falar sobre o que eu falei na TV, depois responda a pergunta da coletiva. Eu venho na coletiva lhe perguntar; no programa, no canal de Youtube, aonde eu quiser, eu falo o que eu penso".

Paiva: "É curioso, você só pensa lá, na minha frente, não pensa".

Radialista: "Quer debater? Vamos debater".

Paiva: "Você acha que vou perder meu tempo contigo? Pelo amor de Deus!"

Radialista: "Tanto perde que está aí falando".

Paiva: "Outra pergunta".

Radialista: "Por favor, responda minha pergunta".

Paiva: "A resposta é não".