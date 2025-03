Sem atuar há nove meses, Angileri se diz bem fisicamente e pode ser até zagueiro no Corinthians

O lateral esquerdo Fabrizio Angileri foi oficialmente apresentado como jogador do Corinthians nesta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. Primeiro e até agora único reforço do clube para esta temporada, o argentino, que estava há nove meses sem atuar pelo Getafe, da Espanha, se diz bem fisicamente.

"Me sinto bem fisicamente. Na Espanha a competitividade era alta, por mais que eu não estivesse no nível que eu queria, sempre fui exigente comigo. No final de 2024, comecei a treinar da melhor forma para um 2025 melhor. Me sinto bem, espero estar com o grupo o mais rápido possível para ajudar meus companheiros", afirmou.

O jogador explicou a falta de oportunidades no futebol espanhol. Ele se transferiu ao Getafe em julho de 2022 e, desde então, disputou apenas 27 partidas no período. Segundo o atleta, a falta de espaço era uma opção do técnico.

"No meu primeiro ano na Espanha, participei bastante dos jogos. Depois chegou um novo técnico, que preferia outro tipo de lateral. Isso me afetou muito, porque não consegui jogar. Por isso tive tão poucos minutos. Nas poucas vezes que entrei, tive que exercer outra posição. Precisa dessa confiança de um treinador para retomar meu nível", justificou.

Angileri é conhecido por sua versatilidade. Ele se define como um atleta "aguerrido" e de "potência física". Além disso, o argentino se coloca à disposição até para atuar como zagueiro.

"Sou um jogador que não negocio atitude, sempre fui aguerrido. Não gosto de perder, essa mentalidade vou carregar sempre. Um clube como o Corinthians exige isso. Sou um jogador forte na hora de disputa, rápido, potente. Também tenho um bom jogo aéreo. Minhas melhores virtudes sempre foram as disputas e a velocidade", declarou.

"Ao decorrer dos anos, aprendi a jogar em outras posições. Há muito competitividade, isso requer muito de mim. Posso desempenhar como lateral por esquerdo, mas já joguei de zagueiro na Espanha. É uma posição que eu gosto", acrescentou.

Angileri rescindiu seu contrato com o Getafe, da Espanha, para assinar com o Corinthians até o final deste ano. Ele, portanto, chega sem custos. Sua multa rescisória para o futebol nacional é de R$ 300 milhões e 100 milhões de euros (R$ 606 milhões) para transferências internacionais.

O ala já foi registrado no BID e inscrito no Campeonato Paulista. A tendência, entretanto, é que o argentino não seja opção para Ramón Díaz neste domingo, quando a equipe encara o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Paulistão. Isso porque o jogador está há nove meses sem atuar e precisará retomar o ritmo antes de ser relacionado.

A Conmebol, por sua vez, não permite novas inscrições durante a fase preliminar da Libertadores. Sendo assim, o atleta não irá a campo no duelo com o Barcelona de Guayaquil, pela terceira etapa da competição. Ele só poderá atuar no torneio se o Corinthians se classificar para a fase de grupos.

O jogador foi revelado nas categorias de base do Godoy Cruz, da Argentina, mas foi no River Plate que fez sucesso no país. Pelo clube de Buenos Aires, o lateral disputou 68 jogos, marcou quatro gols e distribuiu 13 assistências.

Em julho de 2022, o argentino se transferiu para o Getafe, que disputa o Campeonato Espanhol. Contudo, não conseguiu repetir o mesmo desempenho no futebol europeu e jogou somente 27 partidas nas últimas duas temporadas, sem contribuir para gols.

Angileri chega ao Corinthians para disputar posição com Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios. Até o momento, nenhum dos três se firmou como titular. Agora, a comissão técnica alvinegra ganha mais uma opção para o setor.