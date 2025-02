Seleção: 'Oscar não faz sentido, mas Lucas é diferente', diz Renan

O meia Oscar, do São Paulo, ainda não mostrou futebol para voltar à seleção brasileira, mas Lucas, companheiro no setor ofensivo tricolor, realmente merece uma chance com Dorival, afirmou Renan Teixeira, no UOL Esporte, nesta sexta (28).

A dupla são-paulina está na lista de 52 nomes pré-convocados para a próxima rodada das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo. Além deles, Alisson é outro tricolor que aparece na relação.

A convocação do Oscar não tem muito sentido. [...] Pode ser que durante a temporada, nos jogos mais importantes, melhor adaptado (ficou muito tempo fora), melhor fisicamente - ainda não está na melhor forma -, ele consiga render e possa ser lembrado.

Um jogador do São Paulo que poderia estar na lista final é o Lucas, que, jogo após jogo mostra que é o diferencial do São Paulo.

Renan Teixeira

