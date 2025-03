São Bernardo x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pelas quartas do Paulista

Neste sábado, em confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o Palmeiras visita o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

No último domingo, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Estadual, o Verdão visitou o Mirassol no Maião, venceu por 3 a 2 e se classificou para o mata-mata da competição.

Com o triunfo, o Alviverde chegou aos 23 pontos, assumiu a segunda colocação do Grupo D e terminou a primeira fase atrás do líder São Bernardo por critérios de desempate.

Para se classificar, a equipe comandada por Abel Ferreira também precisou contar com o tropeço da Ponte Preta, que perdeu para o RB Bragantino, permaneceu com 22 somados e caiu para a terceira posição da chave.

Gustavo Gómez se recupera de lesão no músculo posterior da coxa esquerda e é desfalque para o duelo, assim como Mauricio (cirurgia no ombro direito). Piquerez, que ficou de fora do duelo contra o Mirassol, segue tratando contusão na coxa direita e também é baixa.

Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita) completam a lista de desfalques.

Também no domingo, o São Bernardo recebeu o São Paulo no 1º de Maio e perdeu por 3 a 1, mas garantiu a primeira decisão da chave com a derrota da Ponte Preta para o RB Bragantino e decide as quartas em seus domínios.

FICHA TÉCNICA



SÃO BERNARDO X PALMEIRAS

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, SP



Data: 1º de março de 2025, sábado



Horário: 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Neuza Ines Back e Raphael de Albuquerque Lima



VAR: Adriano de Assis Miranda

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Maciel, Matheus Salustiano e Pedro Carrerette; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará; Fabrício Daniel, Léo Jabá e Rodolfo



Técnico: Ricardo Catalá

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Benedetti e Vanderlan; Richard Ríos, Emiliano Martínez e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estevão e Flaco López



Técnico: Abel Ferreira