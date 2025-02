Santos empresta lateral Hayner ao CRB; veja detalhes

Na tarde desta sexta-feira, o Santos concluiu o empréstimo do lateral direito Hayner ao CRB. O time de Alagoas anunciou a contratação do jogador, que firmou vínculo até o final da atual temporada.

"Atual campeão do Campeonato Brasileiro Série B e consequentemente tendo conquistado o acesso à Série A, o lateral-direito Hayner é o novo reforço do CRB para a temporada 2025", escreveu o CRB nas redes sociais.

Hayner chegou ao Santos no final de 2023, inicialmente por empréstimo. O lateral mostrou bom desempenho quando foi utilizado e foi comprado em definitivo meses depois. Ele assumiu a posição com a grave lesão de Aderlan, mas terminou o ano em baixa.

Já no início da atual temporada, o Santos contratou o lateral direito Leo Godoy para reforçar a posição. Com a chegada do argentino, a ascensão de JP Chermont e a mudança na comissão técnica, Hayner perdeu espaço e recebeu pouquíssimas oportunidades neste ano.

Em 2025, o lateral direito entrou em campo apenas duas vezes, ambas saindo do banco de reservas. O jogador teve a primeira chance no empate em 1 a 1 contra a Ponte Preta, no qual disputou cerca de 15 minutos. Depois, atuou por pouco mais de 20 minutos na derrota de 2 a 1 para o Palmeiras.

Ao todo, Hayner disputou 38 jogos com a camisa do Santos, deu um gol e distribuiu uma assistência.

Agora no CRB, o lateral direito também acumula passagens por outros clubes brasileiros, como Coritiba, Atlético-GO, Sport, Cuiabá, Novorizontino, Paysandu, Náutico e Bahia.