Santos empresta jovem zagueiro Diego Borges ao Amazonas; confira

O último dia da janela de transferências do futebol brasileiro segue agitado. Na tarde desta sexta-feira, o Santos acertou o empréstimo do zagueiro Diego Borges, de 20 anos, ao Amazonas. O defensor assinou vínculo com o clube amazonense até o fim de 2025.

"FECHADO COM A ONÇA! O zagueiro Diego Borges é o novo reforço do Amazonas. Jogador disputou a última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior como capitão do Santos-SP. Ele chega ao aurinegro por empréstimo até o fim da temporada junto ao time paulista. Bem-vindo!", publicou o Amazonas nas redes sociais.

Diego Borges foi contratado pelo Santos em 2023 depois de se destacar pelo Falcon FC na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O zagueiro chegou a atuar pelo sub-20 e também pelo sub-23 do Peixe, e tem contrato com o clube até 2026.

No ano passado, o defensor disputou a Copinha pelo Santos e chamou a atenção do técnico Fábio Carille. O jovem passou a treinar com o profissional e até chegou a ser relacionado para alguns jogos da primeira fase do Campeonato Paulista.

Já na atual temporada, Diego Borges defendeu a camisa do Peixe na Copinha novamente. O time, porém, foi eliminado precocemente da competição pela Ferroviária, nos pênaltis, ainda na terceira fase.

Agora, Diego Borges terá novos ares para ganhar maior rodagem e desenvolver seu futebol.