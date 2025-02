Santos corre para concluir obras em vestiário e arquibancada da Vila Belmiro

Enquanto a diretoria do Santos não resolve a questão da construção da nova arena, a Vila Belmiro vem passando por uma série de reformas nos últimos dias.

Funcionários estão se desdobrando para deixar tudo no jeito o mais rápido possível. As obras acontecem tanto no vestiário do Peixe quanto em um dos setores da arquibancada.

A maior correria é em torno do vestiário. O local entrou em reforma no começo da última semana e precisa ficar pronto até este domingo, quando o Alvinegro Praiano recebe o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

As obras estão sendo lideradas pelo pai de Neymar. O dirigente chamou alguns parceiros para ajudar em toda operação. Estas empresas estão registrando algumas partes do processo nas redes sociais. A Cazzabela Engenharia, por exemplo, publicou que foram investidos mais de R$ 2,5 milhões.

Estão sendo feitas diversas mudanças, como iluminação, piso, parede e armários. Neymar, inclusive, terá um armário especial. A peça terá dois selos estilizados com a frase "The Prince" (O Príncipe, na tradução). O objeto foi apresentado ao pai de Neymar, que aprovou.

A porta do vestiário também mudou. Agora ela é blindada, para evitar qualquer tipo de problema. Nos últimos anos, com a má fase do clube, torcedores tentaram invadir o espaço dos jogadores.

Já nas arquibancadas, o Santos cedeu as cadeiras cobertas do fundo para a família de Neymar. No setor, o pai do astro também está promovendo uma boa mudança. Ele está transformando a área em um camarote para familiares, parceiros e patrocinadores.

Por lá, estão sendo trocadas as cadeiras, foram colocados diversos painéis do ídolo de 33 anos, foi feito um espaço gourmet e os banheiros foram arrumados. Ainda há um espaço interativo, com o armário de Neymar, incluindo a famosa frase "eu vou... mas eu volto".

Neymar voltou ao Santos no final de janeiro. Desde de então, entrou em campo seis vezes. O meia-atacante marcou dois gols e deu três assistências.

O Peixe volta a ação no domingo, quando recebe o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Paulistão. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h45 (de Brasília).