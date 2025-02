Russell desbanca Verstappen no fim e faz melhor tempo do último treino da pré-temporada de F-1

A atividade da tarde no circuito de Sakhir marcou o último dia da pré-temporada da Fórmula 1, no Bahrein, e apresentou um desfecho emocionante. George Russell, da Mercedes, anotou 1min29s545 faltando poucos minutos para o término, desbancou Max Verstappen do topo, e garantiu o primeiro lugar. Na segunda colocação, o atual tetracampeão mundial foi acompanhado por Alexander Albon, da Williams, em terceiro.

Em seu início na Ferrari, Lewis Hamilton não conseguiu tirar um melhor desempenho do seu carro e terminou em sexto na classificação, ficando atrás de Oscar Piastri (McLaren), em quarto, Pierre Gasly (Alpine), no quinto posto.

A busca pela primeira colocação teve alternâncias no treino vespertino. Russell ocupou o topo, que depois ficou sob domínio de Gasly. Verstappen, que andou na casa de 1min29s, também foi superado na última meia hora por Albon, mas recuperou e voltou a ser o mais rápido.

Sem a presença de Gabriel Bortoleto, o treino contou com uma bandeira vermelha por um motivo inusitado. Um ônibus sem autorização trafegou na estrada de serviço do circuito no momento em que Pierre Gasly, Esteban Ocono e Yuki Tsunoda estavam na pista.

A atividade precisou ser paralisada e a Federação Internacional de Automobilismo prometeu investigar o caso. O veículo surgiu próximo à área de escape, que fica localizado nas curvas 9 e 10 do circuito.

Confira os dez primeiros colocados do treino da manhã no 3º dia da pré-temporada de F-1

1.º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min29545

2.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min29s566

3.º - Alexsander Albon (TAI/Williams), em 1min29s650

4.º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min29s940

5.º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min30s040

6.º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1min30s345

7.º - Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls), em 1min30s497

8.º - Esteban Ocon (FRA/Haas), em 1min30s728

9.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min30s811

10.º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), em 1min30s888