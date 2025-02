Rodada NBA: Steph Curry tem noite mágica e Warriors vencem a quinta seguida

O Golden State Warriors visitou o Orlando Magic no Kia Center, em Orlando, e venceu por 121 a 115 - chegando a uma sequência de cinco vitórias na NBA. O armador Stephan Curry fez o jogo com mais pontos de sua temporada e foi o nome da noite.

Special night, special player. pic.twitter.com/BctGQ4Vwxj ? Golden State Warriors (@warriors) February 28, 2025

O armador marcou 56 pontos, dos quais 36 vieram de 12 arremessos convertidos da linha de três. Os Warriors foram ao intervalo perdendo por 14 pontos. No terceiro quarto, Curry, sozinho, marcou 22, enquanto o Orlando Magic inteiro somou 21 pontos. No total do período, o Golden State anotou 40 pontos, assumiu a liderança do placar e, no último quarto, venceu o jogo.

A boa sequência de vitórias fez os Warriors conquistarem posições na tabela da Conferência Oeste. Com 32 vitórias e 27 derrotas, a equipe ocupa a sétima colocação. Do lado do Leste, o Magic também é o sétimo, tendo vencido 29 partidas e perdido 32.

O próximo jogo do Golden State também será fora de casa, contra os 76ers, neste sábado, às 22h30 (de Brasília). O Magic descansará até domingo, quando receberá o Toronto Raptors, às 20h.

LeBron James e Luka Doncic levam os Lakers à vitória sobre os Timberwolves

LeBron e Luka, a nova dupla dos Lakers encaixou e garantiu a quinta vitória em sete jogos, estando juntos em quadra. Desta vez, foi contra o Minnesota Timberwolves, em Los Angeles, pelo placar de 111 a 102.

LeBron marcou 33 pontos e 17 rebotes, liderando a equipe nestes quesitos. Luka veio em seguida, anotando 21 pontos e 13 rebotes. Do lado de Minnesota, Anthony Edwards chegou a incomodar com 18 pontos, mas não terminou a partida devido à expulsão por duas faltas técnicas. Mesmo com 14 lances livres perdidos, Los Angeles conseguiu administrar a vantagem e vencer o jogo.

O resultado segura os Lakers na quarta colocação do Oeste, com 36 vitórias e 21 derrotas. O Minnesota foi superado pelo Golden State Warriors e agora ocupa a oitava posição da conferência, com uma campanha de 32 vitórias e 28 derrotas.

Em dobradinha, os Lakers enfrentarão os Clippers no duelo de Los Angeles, nesta madrugada de sexta para sábado (00h), na Crypto.com Arena. Os Wolves também não terão descanso e já voltarão a quadra às 23:30 desta sexta-feira, contra o Utah Jazz, em Salt Lake City.

33 & 17 from the King ? pic.twitter.com/6qZjm2nNST ? Los Angeles Lakers (@Lakers) February 28, 2025

Veja outros resultados da NBA desta quinta-feira:

Denver Nuggets 112 x 121 Milwaukee Bucks



Charlotte Hornets 96 x 103 Dallas Mavericks



New Orleans Pelicans 124 x 116 Phoenix Suns.