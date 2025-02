Rival do Palmeiras quer anular Estevão e bola parada: 'Tudo pode acontecer'

O São Bernardo se prepara para um dos jogos mais importantes de sua história. Neste sábado, às 20h30, a equipe enfrenta o Palmeiras pelas quartas de final do Campeonato Paulista, em jogo único no estádio 1º de Maio. O time do ABC tem a vantagem de decidir em casa por ter somado mais vitórias na fase classificatória (7 contra 6 do adversário).

O técnico Ricardo Catalá, que já comandou o clube na conquista da Série A2 do Paulista em 2021, destaca a importância do confronto. "Todos os jogos foram encarados como uma final, porque o grande objetivo era fazer uma campanha espetacular. Agora, é momento de sonhar, desfrutar e trabalhar muito para poder avançar de fase", afirmou.

O desafio de encarar o favorito Palmeiras

O adversário do São Bernardo é um dos clubes mais vitoriosos dos últimos anos, sob o comando do técnico Abel Ferreira. Catalá valoriza a consistência do Palmeiras, mas reforça que o foco está na equipe paulista como um todo. "O Palmeiras é gigante, independente de quem seja o treinador. É uma instituição histórica e os resultados recentes só reforçam isso", disse.

Sobre o estilo de jogo do rival, o treinador destacou a continuidade como fator determinante para o sucesso. "É um time que sabe o que tem que fazer em todos os momentos, já enfrentou todo tipo de situação e jogo. Isso aumenta o nível de dificuldade", analisou.

A vantagem de jogar em casa

O São Bernardo terá o apoio da torcida em casa, ainda que a maior parte dos ingressos tenha sido destinada à torcida palmeirense. Para Catalá, o fator casa pode ajudar, mas não garante tranquilidade. "Nunca é tranquilo enfrentar uma equipe como o Palmeiras, mas te dá mais confiança porque as possibilidades aumentam. Em um jogo único, em 100 minutos, tudo pode acontecer".

A experiência de Catalá contra clubes grandes também pesa. Em 2020, pelo Mirassol, ele eliminou o São Paulo no Morumbi. Agora, busca repetir a história. "Jogar em partida única te dá mais possibilidades, porque dificilmente um clube grande tem dois dias ruins na mesma semana. Mas pode ter um e, se esse dia do Palmeiras não for bom e o nosso for positivo, temos chances", projetou.

O perigo de Estevão e a bola parada

Com a saída de Endrick, vendido ao Real Madrid, o Palmeiras tem em Estevão uma nova joia da base. Catalá reconhece o talento do jovem e planeja uma estratégia coletiva para neutralizá-lo.

É um jogador diferenciado, e qualquer coisa que se faça individualmente não vai funcionar. Precisamos ser muito fortes coletivamente, nos ajudar dentro do jogo para reduzir sua influência.

Outro ponto de atenção é a bola parada, que tem sido uma arma forte do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira. "A bola parada é um diferencial no futebol hoje. O Palmeiras tem bons cobradores e cabeceadores. Precisamos estudar as possibilidades e também tentar explorar isso a nosso favor".

Para Catalá, a partida contra o Palmeiras representa mais do que uma vaga na semifinal. É um momento para consolidar o crescimento do São Bernardo. "É uma baita oportunidade para continuar desenvolvendo o clube e fazê-lo crescer. Nosso objetivo é ajudar o São Bernardo a se consolidar regionalmente e crescer a nível nacional".