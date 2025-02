Reforço menos badalado impressiona Palmeiras e atende sonho antigo de Abel

O zagueiro Micael chegou ao Palmeiras sem causar grande impacto na torcida. O jogador de 24 anos passou pela base da Inter de Limeira e do Atlético-MG, mas praticamente não atuou como profissional no Brasil e só consolidou sua carreira no futebol dos Estados Unidos. Mesmo assim, em uma semana no Alviverde, o defensor já impressionou quem está no dia a dia do clube.

O que aconteceu

O zagueiro impressionou pelo aspecto físico. Profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do Alviverde ficaram impressionados com os testes de força que Micael fez ao chegar na Academia de Futebol.

O técnico Abel Ferreira queria um jogador mais forte fisicamente em seu elenco, e todos ficaram surpresos com Micael. O defensor fez quatro treinos pelo clube e recebeu elogios pela imposição física.

Além disso, Micael atende um pedido de Abel Ferreira à direção desde 2020: um zagueiro canhoto. O jogador vem de duas temporadas como titular absoluto no Houston Dynamo, da MLS, e foi eleito o melhor defensor da equipe no ano passado.

Micael diz que sua inspiração é outro atleta que marcou época no Palmeiras: Felipe Melo. "Sempre gostei de assistir a ele jogando", disse o atleta em sua apresentação. Micael assinou com o Palmeiras até o fim de 2029 e custou 5 milhões de dólares (cerca de R$ 29 milhões na cotação atual).

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, afirmou antes da apresentação oficial do jogador na última quinta-feira que o departamento de scouting do clube já acompanhava o futebol de Micael há um bom tempo.

O zagueiro deve ser inscrito pelo Palmeiras até esta sexta-feira para as finais do Paulistão e pode estar à disposição de Abel Ferreira para o jogo das quartas de final no próximo sábado (1º), contra o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, às 20h30 (de Brasília).