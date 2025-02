Raducanu vai ter segurança reforça em Indian Wells após incidentes no torneio de Dubai

Emma Raducanu vai competir em Indian Wells com segurança reforçada. A medida para garantir a presença da atleta na competição acontece após os incidentes ocorridos no WTA de Dubai, quando um homem, que tinha demonstrado um "comportamento obsessivo" em relação a ela, teve de ser retirado da arquibancada na partida em que a tenista enfrentou a checa Karolina Muchova. As informações são da imprensa britânica.

Por conta dos incidentes com a campeã do US Open de 2021, o esquema de segurança junto aos tenistas vai ser mais rigoroso. Normalmente, jogadores de primeira linha costumam ser acompanhados por dois guardas quando precisam passar por áreas públicas de um torneio.

Disposto a garantir a integridade física dos competidores, a proteção aos tenistas vai ser abrangente também fora do complexo esportivo de Indian Wells, de acordo com os organizadores do torneio, ainda preocupados com os incidentes envolvendo Raducanu.

Abordada em um espaço público pelo homem, ela se descontrolou em quadra quando percebeu a sua presença nas arquibancadas. No meio do jogo contra Muchova, pelo torneio de Dubai. Raducanu entrou em pânico, pediu ao juiz que paralisasse o confronto e chorou. Em comunicado, a WTA informou que o indivíduo que assediava a competidora foi expulso do estádio.

Mesmo abalada, a tenista britânica concordou em continuar a partida mas não conseguiu se recuperar emocionalmente. No confronto, a tenista britânica amargou uma derrota por 2 sets a 0 para Muchova com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.