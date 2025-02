Quase 20 kg! Com corte de peso rígido, Douglas Silva de Andrade cogita subir de categoria

Atleta do UFC há mais de uma década, Douglas SIlva de Andrade construiu boa parte de sua trajetória na organização entre os pesos-galos (61 kg). Mesmo consolidado na categoria, o brasileiro não descarta uma importante mudança na reta final de carreira. Afinal de contas, para atingir o limite estabelecido para competir atualmente, 'D'Silva', como é conhecido, precisa cortar quase 20 kg. De olho em um processo menos rigoroso com o próprio corpo, o lutador paraense admite, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, a possibilidade de migrar para os pesos-penas (66 kg).

Coincidentemente ou não, o próximo compromisso de Douglas no octógono mais famoso do mundo será 'no meio do caminho'. Afinal de contas, o confronto diante de John Castaneda, programado para reforçar o card do UFC Vegas 103, neste sábado (1º), será disputado em um peso-casado de 63,5 kg. Apesar do acordo, o brasileiro garante que a bagagem de mais de 35 lutas profissionais no cartel fazem com que o processo de corte de peso seja mais controlado, mesmo partindo de um ponto inicial de massa corporal elevada.

"A média (de corte de peso) é essa. De 15 a 17 kg. Mas para essa vez, pegando lá no começo dos treinamentos mesmo, está dando uns 18 kg (perdidos), quase 19 kg. Isso na média. A gente sempre fica com um peso forte, tendo cuidado. Graças a Deus a gente se sente bem, está dando para fazer um bom trabalho. Mas pelo menos agora a gente já tem mais experiência, se adapta mais. Cada camp é um aprendizado. Muito tempo de selva", destacou Douglas.

Planos para subir para os penas

Apesar da idade considerada avançada para a prática dos esportes de combate, Andrade não pensa em pendurar as luvas no curto prazo. Com a missão de ajudar cada vez mais financeiramente toda a sua família, Douglas quer prolongar sua estrada dentro do UFC. E esse futuro pode ser concretizado na divisão até 66 kg, já que o brasileiro abriu as portas para tal possibilidade. Caso realmente migre para a categoria de cima, D'Silva estaria priorizando, segundo o próprio, a saúde e o desempenho esportivo.

"Todo mundo fala para eu subir. Já lutei na categoria de cima, mas a gente busca lutar nessa. Mas realmente é uma missão. A gente tem o pensamento de subir de novo, vamos ver. Desde sempre esse foi um peso meio trabalhoso para mim. Os atletas de alto nível sabem disso. Não é fácil. Sempre foi ruim, hoje em dia não está mudando. O negócio pega mesmo (risos). Galera tira muito peso na loucura, tem que ter muito cuidado com isso, porque envolve a performance, tem pouco tempo para recuperar. Todo cuidado é pouco e crucial", projetou o atleta de Castanhal (PA).

Além de Douglas, outros dois brasileiros entram em ação no UFC Vegas 103: Lucas Mineiro e Ricardo Carcacinha. Com problemas no corte de peso, Luana 'Dread' foi impedida de competir pela Comissão Atlética de Nevada e viu sua luta com Montana De La Rosa cair às vésperas do show. O 'main event' da noite fica por conta do embate entre Manel Kape e Asu Almabayev.