Polina destaca mudança tática do Osasco em vitória contra o Praia Clube

O Osasco conquistou uma vitória dramática de virada sobre o Dentil Praia Clube na noite desta quinta-feira (27), no ginásio José Liberatti. Após sair perdendo por 2 a 0, o time não se entregou e contou com uma mudança tática do técnico Luizomar para vencer por 3 sets a 2, parciais de 23/25, 22/25, 28/26, 31/29 e 15/12, em 2h39min de uma verdadeira batalha. Com o resultado, a equipe osasquense sobe para a terceira posição na classificação da Superliga 24/25.

Maior pontuadora da partida, com 35 acertos, Polina foi eleita a melhor em quadra. "Nós vínhamos de uma derrota dura (3 a 0 contra o Sesc Flamengo) e sofremos no início da partida. Mas fico feliz pelo resultado e pelo técnico Luizomar ter sido ousado, com uma mudança que deu certo a partir do terceiro set", disse a oposta, que entregou o troféu VivaVôlei para Geovana, que perdeu a avó nesta semana, quase não treinou e entrou em quadra em uma "pedreira", quando Callie sofreu uma luxação no dedo mindinho da mão esquerda, no quarto set.

A mudança tática de Luizomar foi a opção de colocar Polina e Tifanny juntas em quadra, estratégia inédita nesta temporada. Com Polina como oposta e Tifanny na ponta, Osasco ganhou poder de fogo e confiança para virar a partida.

Outro ponto positivo foi a resposta vinda do banco de reservas. Kenya e Larissa já vinham entrando como titulares em função das lesões de Giovana e Valquíria. Nesta quinta, Geovana, Valdez e a própria Polina tiveram atuações de destaque.