Pedrinho detalha escolha do Vasco por jogo contra o Flamengo no Nilton Santos: "Não é birra"

Pedrinho, presidente do Vasco, detalhou o processo de escolha pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo no Nilton Santos, estádio do Botafogo.

O mandatário desmentiu que a escolha ocorreu para diminuir a diferença do Cruzmaltino para o Flamengo. Ele afirmou que não houve diálogo durante o processo e, por isso, solicitou o Nilton Santos ao Botafogo.

"Em nenhum momento foi colocado: vou jogar no Engenhão (Nilton Santos) porque acho que eu diminuo qualquer tipo de diferença sobre o Flamengo. Pelo contrário, em nenhum momento foi colocado para tirar qualquer diferença de jogo. A minha posição não está apequenando o Vasco, estou dando representatividade à instituição. Desde que eu assumi, o Vasco não vai acatar decisões, ele vai participar de certas decisões", afirmou Pedrinho, em entrevista à TNT Sports, nesta quinta-feira.

"Eu quero ter uma relação ótima com Flamengo, Fluminense, Botafogo, FERJ e CBF. A gente precisa de diálogo e não de briga. Como não teve o diálogo, eu precisava de um local para jogar. E aí a gente solicitou o Botafogo. Quando a gente mandou o ofício para FERJ, já era tarde para qualquer tipo de outra situação porque a decisão já estava tomada", completou.

Pedrinho ainda explicou por que o clube tirou o jogo do Maracanã. De acordo com ele, a equipe vascaína se sente visitante quando enfrenta o Flamengo como mandante no estádio.

"Quando a gente vai jogar como mandante no Maracanã contra o Flamengo, temos apenas a nomenclatura de mandante. A gente não exerce nenhum processo de mandante. Temos número de assentos de visitante, vaga de estacionamento de visitante, vestiário de visitante. E o Flamengo, como visitante, tem os processos de mandante. Então, a minha equipe se sente visitante em um jogo de mandante. Os meus jogadores precisam sentir que são mandantes do jogo. Não é birra", finalizou.

O jogo de ida no Nilton Santos está marcado para este sábado, às 17h45 (de Brasília), com mando do Vasco. Após a primeira partida, as equipes decidem a vaga para a final no dia 8 de março, no mesmo horário, no Maracanã, com o Flamengo como mandante.