Palmeiras: Vitor Roque já está liberado para jogar o Paulista, diz Hernan

Vitor Roque já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear pelo Palmeiras no Campeonato Paulista, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O Vitor Roque já está no BID. Ele pode jogar o Paulista. Não vai jogar amanhã [nas quartas de final, contra o São Bernardo], mas se ele tivesse chegado ao Brasil, já podia entrar em campo.

Não vai acontecer, tá, gente? A gente só tá falando que ele estaria liberado para. Ele vai viajar ainda, vai chegar ao Brasil, mas ele pode jogar a semifinal.

André Hernan

Após uma longa novela no mercado da bola, Vitor Roque foi anunciado pelo Palmeiras no dia em que completa 20 anos.

Ele agora é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro — o Verdão vai pagar ao Barcelona 25,5 milhões de euros (R$ 155 milhões).

