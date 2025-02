Palmeiras fecha patrocínio de quatro anos com universidade; confira

Nesta sexta-feira, por meio de comunicado oficial, o Palmeiras anunciou que fechou um patrocínio com a Uniasselvi, instituição de ensino superior presencial e a distância (EAD). O vínculo é válido por quatro anos, e a marca será estampada na área frontal dos calções de jogo, treino e aquecimento utilizados pelos times masculino, feminino e de base do Verdão.

Everaldo Coelho, vice-presidente de Marketing e Comunicação do Palmeiras, comemorou a parceria: "O Palmeiras está em busca de grandes parceiros para as próximas temporadas, e este acordo com a Uniasselvi comprova, mais uma vez, que queremos instituições sérias ao nosso lado e que ofereçam benefícios à Família Palmeiras. Acredito que marcaremos muitos golaços juntos", disse.

O acordo também inclui descontos exclusivos para sócios-torcedores Avanti, associados do clube social e colaboradores do Palmeiras em cursos de Graduação, Pós-Graduação, Técnicos e Profissionalizantes oferecidos pela empresa.

"A educação e o futebol têm o poder de transformar vidas, realizar sonhos e mudar realidades. Estar junto ao Palmeiras e sua torcida apaixonada e? uma grande oportunidade para reforçarmos o nosso compromisso em levar ensino de qualidade a cada vez mais brasileiros. São dois gigantes, um na educação e outro no esporte, unindo forças para ampliar esse impacto", declarou Ricardo Grima, vice-presidente de Graduação EAD da Uniasselvi.

O Palmeiras volta aos gramados neste sábado, às 20h30 (de Brasília), quando visita o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, em confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista.