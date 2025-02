Palmeiras encerra preparação para decisão pelo Paulista; veja provável escalação

O Palmeiras encerrou nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, a preparação para o duelo contra o São Bernardo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola neste sábado, no Estádio 1° de Maio, em São Bernardo, às 20h30 (de Brasília).

O técnico Abel Ferreira comandou atividades de transições, contra-ataques e duelos em superioridade e inferioridade. Posteriormente, os jogadores fizeram um recreativo e, na sequência, alguns deles treinaram jogadas ensaiadas e finalizações.

Para o confronto, o treinador alviverde conta com o retorno do zagueiro Murilo. O defensor estava suspenso na última rodada e deve voltar ao time titular no lugar de Naves para formar a dupla de zaga com Benedetti.

Além disso, Abel espera ter à disposição Felipe Anderson. O meia-atacante voltou a treinar com o elenco nesta sexta-feira e pode pintar como novidade entre os relacionados.

Gustavo Gómez se recupera de lesão no músculo posterior da coxa esquerda e é desfalque, assim como Mauricio (cirurgia no ombro direito). Piquerez, que ficou de fora do duelo contra o Mirassol, segue tratando contusão na coxa direita e também é baixa. Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita) completam a lista de desfalques.

A tendência é que Abel mantenha a base da equipe que venceu o Mirassol no último domingo. Assim, um provável Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Benedetti e Vanderlan; Richard Ríos, Emiliano Martínez, Estevão, Raphael Veiga e Facundo Torres; Flaco López.

O Palmeiras avançou como vice-líder do Grupo D, com 23 pontos conquistados. O São Bernardo, por sua vez, classificou-se como líder, com a mesma pontuação e uma vitória a mais. Por isso, a equipe do ABC paulista tem a vantagem de jogar em casa.