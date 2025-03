'Nunca liguei pra essa p...', diz Neymar sobre Bola de Ouro

Neymar justificou a transferência do Barcelona para o PSG em 2017 e disse que nunca ligou para a Bola de Ouro.

O que aconteceu

O craque do Santos foi questionado se deixou o time de Messi para ter mais protagonismo no clube francês. Na resposta, ele garantiu que nunca teve preocupação em ser eleito melhor jogador do mundo.

Quis ir porque eu queria mudar. Lá estava cheio de brasileiros, queria jogar com os caras também, e aí decido mudar. Não foi nada 'ah, quero ser o cara, quero ser o melhor do mundo'. Não, nunca liguei para essa porra. 'Ah, quero Bola de Ouro de qualquer jeito'. Nunca joguei por isso. Jogo futebol porque amo jogar futebol. Não jogo por um bagulho Neymar, em entrevista ao PodPah

O mais perto que Neymar chegou de melhor do mundo foi um terceiro lugar. Em 2015, ele ficou atrás do próprio Messi, que venceu a Bola de Ouro, e de Cristiano Ronaldo, segundo colocado. Naquele ano, o prêmio foi unificado entre Fifa e France Football.

A virada histórica pelo Barcelona

O empresário André Cury disse uma vez que Neymar deixou o Barcelona devido à repercussão do Barcelona 6 x 1 PSG. O time catalão perdeu do PSG de 4 a 0 em Paris, mas reverteu a vantagem nas oitavas de final da Liga dos Campeões e fez 6 a 1 no Camp Nou com atuação histórica do brasileiro. O agente foi quem negociou o jogador entre o Santos e o Barcelona.

Neymar havia vencido aquele jogo praticamente sozinho e nas primeiras páginas do dia seguinte quem saiu foi Lionel Messi (...) Ele não queria competir com Leo porque o ama muito, não é algo que estava disposto a fazer no Barcelona André Cury, em entrevista ao jornal AS, da Espanha, em 2023

Neymar explicou porque Messi o deixou bater o pênalti sofrido por Luis Suárez na histórica virada. O brasileiro converteu e fez o quinto gol do Barcelona, que ainda marcaria outro nos acréscimos com Sergi Roberto aproveitando cruzamento de Neymar, no gol da classificação.

Quando acontece a remontada, a gente perde de 4 a 0. Aí no dia seguinte estou em casa almoçando, com meu fisioterapeuta e um amigo meu, e a gente começa a conversar do jogo, e eles falam 'não dá, o time do PSG é muito bom'. Eu falo 'um é meu fisioterapeuta e o outro é meu amigo e vocês não acreditam em mim? Eu vou ganhar a p... desse jogo'

A gente está no dia do jogo, treinando, e o Messi fala 'vou fazer um gol assim'. Eu já tinha falado que ia fazer dois gols, e o Suárez falou que ia fazer outro. 'Então tá bom, já estamos empatados. Quatro dos caras, quatro nosso, vamos para a prorrogação'. Só na resenha

Messi vai treinar pênalti e diz 'vou bater assim'. E errava. Errou os três e na hora do jogo fez, do jeito que falou que iria bater. Aí acontece a remontada, e eu não desisti em momento nenhum. Eu acreditava muito. Mas quando fazemos 3 a 0, e depois tomamos o gol do Cavani, aí a gente fala: 'fo...'. Mas falei 'vambora'. O Suárez sofre o pênalti e aí pego a bola e entrego para ele [Messi], e ele fala 'vai'. Eu bati e fiz o gol