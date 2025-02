'Não tem estratégia contra Estêvão, é craque', diz técnico do São Bernardo

Não há estratégia perfeita para marcar um craque como Estêvão, afirmou o técnico do São Bernardo, Ricardo Catalá, em entrevista ao De Primeira na véspera do jogo contra o Palmeiras pelas quartas de final do Paulistão.

É muito difícil marcar jogadores como o Estevão ou criar uma estratégia específica para ele, porque ele é um craque.

O que a gente tem que fazer é o que a gente vem tentando fazer desde o primeiro dia de pré-temporada - ser uma equipe compacta, uma equipe organizada, andar junto, estar próximo um do outro, trabalhar com o sistema de cobertura funcionando de forma bem ativa no jogo, para que a gente possa minimizar a incidência que um jogador desse pode ter, sabendo que em uma bola ele pode decidir o jogo.

Ricardo Catalá

O treinador afirmou que está preparando o São Bernardo para ser sólido defensivamente contra o Palmeiras, mas exaltou a qualidade ofensiva da sua equipe.

Nosso objetivo é realmente ser muito organizado defensivamente, sem perder essa essência que nos transformou na segunda melhor campanha. Que a gente possa manter esse equilíbrio entre defender bem e ir com boas ideias quando tiver a bola.

Ricardo Catalá

O técnico do São Bernardo admitiu que eliminar o atual tricampeão paulista é uma missão difícil, mas reivindicou o "direito de sonhar".

A gente prevê um jogo muito difícil contra o Palmeiras, é uma equipe muito consistente, manutenção de treinador, de elenco, enfim, tudo isso só aumenta o nível de dificuldade para nós. Mas nós queremos fazer valer esse direito de sonhar adquirido através da segunda melhor campanha da competição.

A gente vai tentar deixar difícil para eles também, e que a gente mantenha o jogo aberto até o final, com possibilidade de avanço.

Ricardo Catalá

Primeiro colocado no grupo D, o São Bernardo recebe o Palmeiras no estádio Primeiro de Maio neste sábado (1º), às 20h30 (de Brasília), valendo vaga na semifinal do Paulistão.

Palmeiras: Vitor Roque já está liberado para jogar o Paulista, diz Hernan

Vitor Roque já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear pelo Palmeiras no Campeonato Paulista, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O Vitor Roque já está no BID. Ele pode jogar o Paulista. Não vai jogar amanhã [nas quartas de final, contra o São Bernardo], mas se ele tivesse chegado ao Brasil, já podia entrar em campo.

Não vai acontecer, tá, gente? A gente só tá falando que ele estaria liberado para. Ele vai viajar ainda, vai chegar ao Brasil, mas ele pode jogar a semifinal.

André Hernan

