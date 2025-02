Murilo exalta treinos e vê Palmeiras forte contra o São Bernardo: 'Pronto por um bom resultado'

Primeiro dos grandes do Estado a entrar em campo nas quartas de final do Paulistão e único a jogar fora de casa, o Palmeiras não esconde a empolgação para a visita ao São Bernardo, neste sábado. Experiente jogador do elenco, o zagueiro Murilo exaltou a forte preparação ao longo da semana e vê o time "pronto" para realizar um grande jogo no Estádio Primeiro de Maio.

"Foi uma semana muito importante que tivemos, trabalhamos muito bem junto com o nosso professor (Abel Ferreira). Tudo que ele pediu estamos trabalhando para colocar em prática amanhã (sábado). Sem dúvida, vai ser um grande jogo, com um bom resultado para a gente poder se classificar", afirmou o zagueiro, que cumpriu suspensão contra o Mirassol, e não curtiu a vida de torcedor em frente à televisão.

"Eu sofri muito. Estava com a minha mulher vendo o jogo, acompanhando, e estava bem nervoso. Eu prefiro muito estar em campo porque eu fico mais tranquilo, está mais sob controle. Mas, graças a Deus, deu tudo certo para dar continuidade ao nosso trabalho e no jogo de amanhã", contou, sobre a sofrida vitória por 3 a 2 conquistada somente nos minutos finais que garantiu a vaga.

Depois de flertar com a eliminação, o Palmeiras muda o discurso e mostra confiança em grande apresentação por largada ao tetracampeonato. "Estamos treinando cada vez mais, pois temos essa sede de buscar mais títulos, principalmente neste ano que tem o Mundial, tem a Libertadores", frisou Murilo.

A ambição é grande no elenco. "Estamos com mais sede, mais fome ainda, e trabalhando muito forte para buscar mais títulos para nossa carreira. Cada vez eu me sinto mais à vontade, mais em casa aqui no Palmeiras para poder dar alegria para toda a torcida."

Na última atividade antes das quartas, o Palmeiras utilizou seu novo uniforme de treinos para 2025, anunciado nos últimos dias, e aprimorou todas as situações que espera enfrentar no ABC. Abel comandou trabalhos de transições, contra-ataques e duelos em superioridade e inferioridade. Depois do tradicional rachão, alguns jogadores deram ênfase em jogadas ensaiadas e finalizações.