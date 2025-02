'Nova Sharapova' já ganhou R$ 22 milhões sem ter conta bancária própria

A tenista russa Mirra Andreeva desponta como a próxima grande estrela do tênis. Com apenas 17 anos, a "nova Sharapova" já venceu dois títulos WTA, entrou no top 10 e faturou mais de R$ 22 milhões em prêmios, mas ainda não tem uma conta bancária própria.

O que aconteceu

Andreeva ganhou quase US$ 600 mil (R$ 3,5 milhões) pelo título do Masters 1000 de Dubai, na última semana. Ela derrotou a dinamarquesa Clara Tauson (#38) na final e se sagrou campeã de torneio do circuito profissional pela 2ª vez —sua primeira taça foi no WTA 250 de Iasi, na Romênia, em julho do ano passado.

A russa revelou que todo o dinheiro vai para o pai dela, já que ainda não tem idade para possuir uma conta bancária própria. O novo fenômeno brincou que espera que receba um pouco do valor para "comprar batatas fritas e Coca-Cola".

Todas as perguntas [sobre o que fará com o prêmio] para meu pai. Tudo vai no cartão dele porque eu ainda não tenho o meu. Não posso ter minha própria conta porque não tenho 18 anos. Espero que ele me deixe um pouco para eu gastar em algo, como comprar batatas fritas e Coca-Cola.

Andreeva, À WTA

Ela já recebeu aproximadamente US$ 3,8 milhões (R$ 22,1 milhões) em bônus antes mesmo de atingir a maioridade. A tenista, que fará 18 anos em 29 de abril, compete profissionalmente desde os 15 e foi eleita como atleta revelação da WTA em 2023. Já chegou à semifinal de Roland Garros e caiu nas oitavas do Australian Open deste ano, perdendo para a vice-campeã Sabalenka.

Andreeva também é medalhista olímpica e furou o top 10 pela primeira vez. Ela conquistou a prata nas duplas dos Jogos de Paris e se tornou, na última segunda, a mais jovem a ocupar o topo do ranking internacional nos últimos 18 anos —desde Nicole Vaidisova, em 2007.

Seus feitos a fizeram ser comparada à lenda Maria Sharapova. A ex-tenista russa, 20 anos mais velha que Andreeva, terminou a carreira com 36 títulos, sendo cinco Grand Slams. Sharapova passou ao todo 21 semanas como a número 1 do mundo e é um dos maiores nomes da história da modalidade.