Mercado da Bola: siga as novidades desta sexta-feira, dia 28

O último dia da janela de transferências do futebol brasileiro foi agitado, com contratações, renovações contratuais e dispensas nos elencos e comissões técnicas do Brasil.

Novo zagueiro no Furacão

O elenco do Athletico-PR ganha uma nova opção para o sistema defensivo. O zagueiro Habraão foi anunciado como reforço do Furacão na manhã desta sexta-feira (leia mais).

Mateus Lotif / Fortaleza EC

Reforços no Internacional

O Internacional anunciou nesta sexta-feira as contratações do volante Diego Rosa, do Bahia, e do zagueiro Juninho. O primeiro assinou vínculo por empréstimo com o Colorado até o final de 2025, enquanto o segundo deixou o Midtjylland FC, da Dinamarca, para assinar em definitivo até o fim de 2027 (leia mais).

Iván Román no Galo

A diretoria do Atlético-MG oficializou Iván Román como reforço do elenco para a temporada 2025. O jovem jogador, de 18 anos, chega ao Galo em uma negociação junto ao Palestino, do Chile (leia mais).

Divulgação

O Tigrinho é do Verdão

A novela, enfim, terminou. Nesta sexta-feira, através das redes sociais, o Palmeiras anunciou a contratação de Vitor Roque junto ao Barcelona. O vínculo assinado entre o atacante e o clube paulista é válido até dezembro de 2029 (leia mais).

Reprodução / Palmeiras

Kauan Rodrigues no Dragão

O Atlético-GO anunciou nesta sexta-feira a contratação por empréstimo do meia Kauan Rodrigues. O atleta fica no Dragão até o final de 2025, porém continua pertencendo ao Fortaleza. O jogador se destacou ao participar do elenco do Brasil, campeão do Sul-Americano sub-20, onde atuou por quatro partidas (leia mais).

Divulgação / Atlético-GO

Reforço na Raposa

O Cruzeiro anunciou na tarde desta sexta-feira a contratação do ponta esquerda Wanderson. O atleta de 30 anos chega à Raposa após defender o Internacional por três anos. O vínculo do jogador com o time mineiro é válido até dezembro de 2027 (leia mais).

Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Santos empresta lateral ao CRB

Na tarde desta sexta-feira, o Santos concluiu o empréstimo do lateral direito Hayner ao CRB. O time de Alagoas anunciou a contratação do jogador, que firmou vínculo até o final da atual temporada (leia mais).

Peixe empresta jovem zagueiro

O último dia da janela de transferências do futebol brasileiro segue agitado. Na tarde desta sexta-feira, o Santos acertou o empréstimo do zagueiro Diego Borges, de 20 anos, ao Amazonas. O defensor assinou vínculo com o clube amazonense até o fim de 2025 (leia mais).

Novo volante no Furacão

Nesta sexta-feira, o Athletico-PR anunciou a contratação por empréstimo do volante paraguaio Fabrizio Peralta. O atleta, que pertence ao Cruzeiro, assinou vínculo com o clube paranaense até o final de 2025 (leia mais).

Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Rubén Lezcano no Flu

Nesta sexta-feira, o Fluminense anunciou que acertou a transferência do meio-campista Rubén Lezcano, de 21 anos, que estava no Libertad-PAR. O jogador reforçará o time carioca até dezembro de 2029 (leia mais).