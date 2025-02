Memphis Depay, do Corinthians, é pré-convocado pela Holanda para jogos da Nations League

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, foi pré-convocado pela Holanda para os jogos contra a Espanha, pelas quartas de final da Nations League. Os duelos estão marcados para os dias 20 e 23 de março.

A lista do técnico Ronald Koeman foi divulgada nesta sexta-feira. Além de Memphis, o treinador convocou outros 24 jogadores para os confrontos.

Esta é a primeira convocação de Memphis desde que chegou ao Corinthians. O atacante do Timão não é convocado desde a eliminação da Holanda na Eurocopa, competição na qual foi titular em todas as seis partidas da equipe, com um gol marcado.

Desde então, Depay ficou de fora das convocações de Koeman e não participou de nenhum jogo pela fase de grupos da Nations League, que ocorreu no segundo semestre do ano passado. O treinador holandês, recentemente, visitou o CT Dr. Joaquim Grava e marcou presença no empate com o Guarani, pelo Paulistão, para acompanhar o atacante corintiano.

A Holanda encerrou a primeira fase do torneio europeu na segunda posição do Grupo 3 da Liga A, com nove pontos, duas vitórias, três empates e uma derrota. A Espanha, por sua vez, segue invicta e foi líder do Grupo 4 da Liga A, com 16 pontos, cinco triunfos e um empate.

Antes dos jogos pela seleção holandesa, Memphis segue focado no Corinthians. Neste domingo, o Alvinegro recebe o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).