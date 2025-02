Mauro Cezar: Sem se firmar na Espanha, Vitor Roque é cartada do Palmeiras

Vitor Roque desembarca no Palmeiras com o peso de ser a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, mas ainda é uma promessa, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Sobre o Vitor Roque, é um jogador que não deu certo em dois clubes na Espanha, então fica uma dúvida. Eu poderia lembrar que o Flamengo contratou dois atacantes na Europa, o Gabriel e o Pedro, mas os dois vieram emprestados.

Esse é o ponto do Vitor Roque -- até aqui é um jogador promissor, não é uma realidade.

Mauro Cezar

Na opinião do colunista, o Palmeiras vai investir pesado em Vitor Roque para dar uma resposta à cobrança da torcida por um camisa 9.

O Verdão pode pagar até R$ 185 milhões ao Barcelona pelo atacante de 20 anos, sendo R$ 155 milhões fixos (25,5 milhões de euros).

É uma cartada pesada do Palmeiras. Não questiono a questão financeira — se o clube pode pagar, ele vai lá e paga, é decisão do clube —, mas me parece uma cartada desesperada de quem criou expectativa em sua torcida, não conseguiu trazer os jogadores esperados e agora partiu para o tudo ou nada.

Vai depender do rapaz conseguir, de fato, corresponder a expectativa, que será enorme. O cara que chega custando um valor inédito no futebol brasileiro é claro que vai ser muito cobrado.

Ele tem que ser um Endrick versão 2023 -- um atacante super decisivo e que vai levar o Palmeiras a títulos. Menos que isso, ele vai ser questionado. E aí vejamos se ele vai ter estrutura para isso.

Mauro Cezar

Corinthians tem uma defesa muito ruim, diz Juca: 'Bola na área é um terror'

O Corinthians tem uma defesa ruim e faz a fiel torcida se arrepiar de pavor nas jogadas aéreas, afirmou o colunista Juca Kfouri.

O colunista criticou o desempenho do Timão na classificação sofrida na segunda fase da pré-Libertadores.

Não é um Corinthians confiável. Eu ainda não vi o Corinthians fazer um bom jogo em 2025. Resultados, sim, mas desempenho, não. Se jogar o que jogou contra a equipe venezuelana contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, na quarta-feira, provavelmente será eliminado da Libertadores. Vai encontrar um time de outro gabarito, agora sim tem um adversário pela frente.

Não há nada que faça um observador sensato confiar nesse time do Corinthians. A defesa do Corinthians é muito ruim, o Corinthians não tem laterais, a bola na área é um terror.

O André Ramalho tem um comportamento de líder interessante, mas é um jogador frágil na bola aérea. Se não é o Hugo Souza, o Corinthians teria se complicado também em Itaquera, embora tenha falhado claramente no segundo gol, como ele reconheceu numa boa -- saiu mal do gol, errou o tempo de bola e errou o tapa na bola.

Juca Kfouri

Juca destacou que o time de Ramón Díaz esbanja talento no ataque e que o principal problema é a falta de segurança defensiva.

Não há motivo para confiar. Mal ou bem, o Corinthians está indo, mas haja coração! Do meio de campo para frente, o Corinthians é um time perigoso, está perdendo muito gol, mas é um time confiável. Do meio de campo para trás, não é. Basta ver os jogos.

Juca Kfouri

