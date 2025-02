Marcos Braz contesta Flamengo por empréstimo de Alcaraz

Ex-vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz continua analisando ativamente o que acontece no clube. Na manhã desta sexta-feira, ele usou as redes sociais para criticar a saída de Alcaraz do Rubro-Negro, promovida na nova gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

O jogador foi cedido por empréstimo ao Everton, da Inglaterra. A informação era inicial era que, se alcançasse algumas metas, Alcaraz seria adquirido em definitivo pelo clube inglês.

"Será que não perceberam? Não tem, nem terá de atingir a meta, o clube inglês irá exercer de qualquer maneira a compra, esse já foi", escreveu o ex-dirigente, em sua conta no X (antigo Twitter).

Marcos Braz ainda contestou uma informação publicada pelo ge de que o Flamengo poderá receber até R$ 130 milhões por Alcaraz, dependendo do cumprimento das metas.

"Não renderá para o Flamengo nem perto desse valor que está na matéria", insistiu Marcos Braz.